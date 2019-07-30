Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup eski aşkı Serkan Acar'a döndü!
Mustafa Sandal'dan ''Midemi bulandıran şeyler vardı'' diyerek ayrılan Melis Sütşurup 7 aylık aşkını çabuk unuttu. Sosyetik güzel, şarkıcıdan ayrıldıktan 10 gün sonra bir önceki sevgilisi Serkan Acar'a döndü. Aylar sonra Marmaris'te buluşmak için sözleşen eski sevgililerin aşkı, burada küllerinden yeniden doğdu. Bir hafta doğayla iç içe romantik anlar yaşayan ikili, önceki gün de Boğaz'da keyif çattı.
30.07.2019 11:33
- Son Güncelleme: 30.07.2019 11:33
Geçtiğimiz ay Mustafa Sandal'la aşkına nokta koyan Melis Sütşurup Sandal'la 7 aylık aşkını bitirdikten sonra gözlerden uzak tatil için iki hafta önce Marmaris'teki Bonjuk Bay'a gitmişti.
DOĞAYLA İÇ İÇE BULUŞMA
Issız bir koydaki çadır kampında inzivaya çekilen sosyetik güzelin yalnız olmadığı ortaya çıktı.
Sütşurup, Sandal'dan önce aşk yaşadığı işadamı Serkan Acar'la Bonjuk Bay'da buluştu. Aylar sonra Marmaris'te buluşmak için sözleşen eski sevgililerin aşkı, burada küllerinden yeniden doğdu.
Bir hafta doğayla iç içe romantik anlar yaşayan ikili, önceki gün de Boğaz'da keyif çattı.
BOĞAZ'DA AŞKA GELDİ
Poyrazköy'deki bir balık restoranında ziyafet çeken ikili, daha sonra işadamının lüks teknesiyle Boğaz'da gezintiye çıktı. Sütşurup, daha sonra işadamının üstü açık klasik otomobilinde verdiği pozu Instagram'da paylaştı.