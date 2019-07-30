Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup eski aşkı Serkan Acar'a döndü!

Mustafa Sandal'dan ''Midemi bulandıran şeyler vardı'' diyerek ayrılan Melis Sütşurup 7 aylık aşkını çabuk unuttu. Sosyetik güzel, şarkıcıdan ayrıldıktan 10 gün sonra bir önceki sevgilisi Serkan Acar'a döndü. Aylar sonra Marmaris'te buluşmak için sözleşen eski sevgililerin aşkı, burada küllerinden yeniden doğdu. Bir hafta doğayla iç içe romantik anlar yaşayan ikili, önceki gün de Boğaz'da keyif çattı.

30.07.2019 11:33 - Son Güncelleme: 30.07.2019 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





