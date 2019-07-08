GaleriMagazin

Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal'dan bomba açıklama: Çocuklarıma başka bir kadından...

Mustafa Sandal ile 10 yıllık eşi Emina Jahovic 1 yıl önce Haziran ayında boşanmışlardı. Yaman ve Yavuz adında iki erkek çocuğa sahip çiftin boşanması kadar yaşadıkları birliktelikler de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yakın zamanda sevgilisi Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal, verdiği bir röportajda, "Ben artık evlilik defterini kapattım. Yaman ve Yavuz'a başka kadından kardeş istemiyorum. Artık aşk da aramıyorum, sevgi arıyorum" dedi.

08.07.2019 09:52 - Son Güncelleme: 08.07.2019 09:52
Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal'dan bomba açıklama: Çocuklarıma başka bir kadından...

Mustafa Sandal, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki Msutafa Sandal, çocuklarının annesi Emina Jahovic'e evlenme kararı alırsa destek olacağını belirtirken, kendisinin evliliğe de aşka da kapılarını kapattığını belirtti. Son olarak hayatına Melis Sütşurup'u alan Mustafa Sandal, ayrılık nedeni olarak bakın neler söyledi...

İşte Mustafa Sandal'ın açıklamaları...

Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal'dan bomba açıklama: Çocuklarıma başka bir kadından...

Jahovic'le boşanmamak için mücadele ettiniz mi?

- Akışa bırakmıştım. Aramızdaki aşk bitmişti. İki yol vardı, ya hayatımıza dost olarak devam edecektik, ya da aynı evlilik içinde ayrı hayatlar yaşayacaktık, ki bu bize yakışmazdı.

Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal'dan bomba açıklama: Çocuklarıma başka bir kadından...

- Ayrılmaya karar verdik. Çok iyi arkadaşız şimdi. Sağlıklı olan bu. Nedir ayrılık sonrası nefret hali, nedir bu ego? Üç ay önce ölüp bittiğin insandan ayrılınca ölesiye öfke duymak da neyin nesi? Zamanını harcadığın bir insanı böyle öfkeyle hayatından çıkarmak çok yanlış ve sağlıklı bir ruh hali değil. Egolarından dolayı böyle yapıyorlar. Biz de Emina ile tartışıyorduk ama hiçbir zaman çocuklarımızın yanında sesimizi bile yükseltmedik.

Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal'dan bomba açıklama: Çocuklarıma başka bir kadından...

Çocuklarımızı düşünerek dostça ayrıldık. Benim için önemli olan çocuklarım ve onların mutluluğu.

Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal'dan bomba açıklama: Çocuklarıma başka bir kadından...

ESKİ EŞİM EVLENMEK İSTERSE ONA DESTEK OLURUM

Eski eşiniz Emina Jahovic evlense nasıl bakarsınız bu duruma?

- O benden yaşça küçük. Önünde uzun bir yolu var. Sevgiye layık bir insan. Eğer Emina evlenmek isterse ben ona her zaman destek olurum. Saygıyla da karşılarım.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şaşkına çevirdi! Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şaşkına çevirdi! Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?