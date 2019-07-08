Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal'dan bomba açıklama: Çocuklarıma başka bir kadından...

- Ayrılmaya karar verdik. Çok iyi arkadaşız şimdi. Sağlıklı olan bu. Nedir ayrılık sonrası nefret hali, nedir bu ego? Üç ay önce ölüp bittiğin insandan ayrılınca ölesiye öfke duymak da neyin nesi? Zamanını harcadığın bir insanı böyle öfkeyle hayatından çıkarmak çok yanlış ve sağlıklı bir ruh hali değil. Egolarından dolayı böyle yapıyorlar. Biz de Emina ile tartışıyorduk ama hiçbir zaman çocuklarımızın yanında sesimizi bile yükseltmedik.

