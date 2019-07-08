Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal'dan bomba açıklama: Çocuklarıma başka bir kadından...
Mustafa Sandal ile 10 yıllık eşi Emina Jahovic 1 yıl önce Haziran ayında boşanmışlardı. Yaman ve Yavuz adında iki erkek çocuğa sahip çiftin boşanması kadar yaşadıkları birliktelikler de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yakın zamanda sevgilisi Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal, verdiği bir röportajda, "Ben artık evlilik defterini kapattım. Yaman ve Yavuz'a başka kadından kardeş istemiyorum. Artık aşk da aramıyorum, sevgi arıyorum" dedi.
Mustafa Sandal, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki Msutafa Sandal, çocuklarının annesi Emina Jahovic'e evlenme kararı alırsa destek olacağını belirtirken, kendisinin evliliğe de aşka da kapılarını kapattığını belirtti. Son olarak hayatına Melis Sütşurup'u alan Mustafa Sandal, ayrılık nedeni olarak bakın neler söyledi...
İşte Mustafa Sandal'ın açıklamaları...
- Ayrılmaya karar verdik. Çok iyi arkadaşız şimdi. Sağlıklı olan bu. Nedir ayrılık sonrası nefret hali, nedir bu ego? Üç ay önce ölüp bittiğin insandan ayrılınca ölesiye öfke duymak da neyin nesi? Zamanını harcadığın bir insanı böyle öfkeyle hayatından çıkarmak çok yanlış ve sağlıklı bir ruh hali değil. Egolarından dolayı böyle yapıyorlar. Biz de Emina ile tartışıyorduk ama hiçbir zaman çocuklarımızın yanında sesimizi bile yükseltmedik.