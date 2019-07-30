Rafel El Roman'ın kızları Şevval El Roman ile Su El Roman'dan tatil pozları! Instagram'ın en popüler abla - kardeşi!
Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval El Roman, Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın olaylı boşandığı eşi Tuğba Altıntop'tan dünyaya gelen kızları Su ve Şevval'i görenler şok oldu. Çıkardığı "I should have known" isimli single ile babasının izinden giden Su El Roman güzelliği ve verdiği cesur pozlarla dikkat çekiyor. 21 yaşındaki Su El Roman ile kardeşi Şevval El Roman'ın Instagram'dan paylaştığı tatil pozları pes dedirtti. İşte ünlülerin tatil pozları...
30.07.2019 11:00
- Son Güncelleme: 30.07.2019 11:25
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