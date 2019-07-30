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Rafel El Roman'ın kızları Şevval El Roman ile Su El Roman'dan tatil pozları! Instagram'ın en popüler abla - kardeşi!

Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval El Roman, Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın olaylı boşandığı eşi Tuğba Altıntop'tan dünyaya gelen kızları Su ve Şevval'i görenler şok oldu. Çıkardığı "I should have known" isimli single ile babasının izinden giden Su El Roman güzelliği ve verdiği cesur pozlarla dikkat çekiyor. 21 yaşındaki Su El Roman ile kardeşi Şevval El Roman'ın Instagram'dan paylaştığı tatil pozları pes dedirtti. İşte ünlülerin tatil pozları...

30.07.2019 11:00 - Son Güncelleme: 30.07.2019 11:25
Rafel El Roman'ın kızları Şevval El Roman ile Su El Roman kocaman oldu! Instagram'da en popüler abla - kardeş oldular!

Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Su ve Şevval El Roman kocaman oldu. Ş u sıralar Bodrum'da tatil yapan abla - kardeş sosyal medyayı sallıyor! 21 yaşındaki Su El Roman ile kardeşi Şevval El Roman'ı görenler hayrete düştü.

Rafel El Roman'ın kızları Şevval El Roman ile Su El Roman kocaman oldu! Instagram'da en popüler abla - kardeş oldular!

Su ve Şevval El Roman kardeşler, Bodrum tatiline tam gaz devam ederken paylaştıkları fotoğraflarla gündem oldu.

Rafel El Roman'ın kızları Şevval El Roman ile Su El Roman kocaman oldu! Instagram'da en popüler abla - kardeş oldular!

İşte Rafer El Roman'ın kızları Su El Roman ile Şevval El Roman başta olmak üzere ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...

Rafel El Roman'ın kızları Şevval El Roman ile Su El Roman kocaman oldu! Instagram'da en popüler abla - kardeş oldular!

HİLAL ALTINBİLEK

Rafel El Roman'ın kızları Şevval El Roman ile Su El Roman kocaman oldu! Instagram'da en popüler abla - kardeş oldular!
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