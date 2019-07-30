Rafel El Roman'ın kızları Şevval El Roman ile Su El Roman'dan tatil pozları! Instagram'ın en popüler abla - kardeşi!

Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Su ve Şevval El Roman kocaman oldu. Ş u sıralar Bodrum'da tatil yapan abla - kardeş sosyal medyayı sallıyor! 21 yaşındaki Su El Roman ile kardeşi Şevval El Roman'ı görenler hayrete düştü.