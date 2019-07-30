GaleriMagazin

Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerinin son hali şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı'ndaki oyuncuları hemen hemen herkes hatırlar. ​Başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş. Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştır. Film, 15. Antalya Film Festivali'nde Umur Bugay En İyi Senaryo, Şener Şen ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştır.

30.07.2019 11:37 - Son Güncelleme: 30.07.2019 11:39
Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerinin son hali şaşırttı!

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?

Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır.

Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerinin son hali şaşırttı!

Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerinin son hali şaşırttı!

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerinin son hali şaşırttı!

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerinin son hali şaşırttı!

Kenan İmirzalıoğlu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup eski aşkı Serkan Acar'a döndü!
Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup eski aşkı Serkan Acar'a döndü!