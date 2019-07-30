Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerinin son hali şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı'ndaki oyuncuları hemen hemen herkes hatırlar. ​Başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş. Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştır. Film, 15. Antalya Film Festivali'nde Umur Bugay En İyi Senaryo, Şener Şen ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştır.

30.07.2019 11:37 - Son Güncelleme: 30.07.2019 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





