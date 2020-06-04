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Acun Ilıcalı'nın milyonluk saati! 'Satıp parasını Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz'
Acun Ilıcalı'nın milyonluk saati! 'Satıp parasını Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz'
Acun Ilıcalı'nın kolundan çıkarmadığı kırmızı saatinin fiyatı sosyal medya gündeminde! Survivor çekimleri nedeni ile Dominik'te bulunan Ilıcalı, son günlerde kırmızı saati ile dikkat çekiyor. Siyah renk takıntısı ile bilinen Ilıcalı'nın yüzlerce siyah tişörtü dışında bir de hatrı sayılır miktarda saat koleksiyonu bulunuyor. Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için paraya da kıyıyor. Geçtiğimiz günlerde 51. yaş gününü kutlayan Acun Ilıcalı, ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyor. Son olarak kolundan çıkarmadığı kırmızı saati ile dikkat çeken Acun Ilıcalı, bu parça için tam 1 milyon 713 bin 671 TL ödediği ortaya çıktı.
04.06.2020 12:31
- Son Güncelleme: 04.06.2020 12:35
Acun Ilıcalı kolunda servet taşıyor. Geçtiğimiz günlerde saatiyle gündeme gelen Ebru Gündeş'ten sonra Acun Ilıcalı herkesi şoke etti. Öyle ki Acun Ilıcalı'nın kolundaki kırmızı saatin fiyatı hakkında sosyal medyada "Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz" şeklinde yorumlar gelmeye başladı.
Yüzlerce siyah tişörtü olan Ilıcalı'nın, bir de hatrı sayılır derecede saat koleksiyonu olduğu biliniyor.
1 MİLYON 713 BİN 671 TL'LİK SAAT
Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için paraya da kıyıyor. Ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyan Ilıcalı, son olarak toplam değeri 1 milyon 713 bin 671 TL olan Richard Mille marka kırmızı renk saat aldı.
Ilıcalı, kolundaki saatle Survivor parkurlarında yarışmalara bile katılıyor. Ilıcalı'nın saatini gören sosyal medya kulanıcıları,"Kolunda servet taşıyor", "Satıp parasını Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz'" yorumlarında bulunuyor. İşte ünlülerin servet değerindeki saatleri...
EBRU GÜNDEŞ
Birbirinden şık tasarım kıyafetleri ve mücevherleriyle bilinen Ebru Gündeş'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarında kolundaki saat dikkat çekti.