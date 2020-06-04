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Acun Ilıcalı'nın milyonluk saati! 'Satıp parasını Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz'

Acun Ilıcalı'nın kolundan çıkarmadığı kırmızı saatinin fiyatı sosyal medya gündeminde! Survivor çekimleri nedeni ile Dominik'te bulunan Ilıcalı, son günlerde kırmızı saati ile dikkat çekiyor. Siyah renk takıntısı ile bilinen Ilıcalı'nın yüzlerce siyah tişörtü dışında bir de hatrı sayılır miktarda saat koleksiyonu bulunuyor. Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için paraya da kıyıyor. Geçtiğimiz günlerde 51. yaş gününü kutlayan Acun Ilıcalı, ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyor. Son olarak kolundan çıkarmadığı kırmızı saati ile dikkat çeken Acun Ilıcalı, bu parça için tam 1 milyon 713 bin 671 TL ödediği ortaya çıktı.

04.06.2020 12:31 - Son Güncelleme: 04.06.2020 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





