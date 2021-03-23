Murat Övüç davasında karar! 'Ermeniler hakkında sözlerim Kim Kardashian'a dedi...

Murat Övüç, "Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye'deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylem olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlıya hakaret ettiği için böyle tepki gösterdim" ifadelerini kullandı.