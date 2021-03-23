Murat Övüç davasında karar! 'Ermeniler hakkında sözlerim Kim Kardashian'a dedi...
Murat Övüç davasında karar! Murat Övüç, Ermeniler hakkında sarf ettiği sözler nedeni ile hakim karşısına çıktı. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası verdiği ifadede "Kim Kardashian isimli Amerikan vatandaşına karşı söylenmiş sözlerdir. Kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur" demişti. İfadesinde de aynı sözleri savunan Murat Övüç, beraat etti.
23.03.2021 12:25
- Son Güncelleme: 23.03.2021 12:42
Ermeni asıllı dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, sosyal medya hesabından Türklerin, Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunmuştu. Kardashian'a tepki gösteren isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Murat Övüç olmuştu. Övüç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun" ifadelerini kullanmıştı.
Murat Övüç, "Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye'deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylem olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlıya hakaret ettiği için böyle tepki gösterdim" ifadelerini kullandı.