Ebru Polat'tan bomba itiraf! Bir erkekten vazgeçince öyle bir şey yapıyormuş ki...
Ebru Polat'tan bomba itiraf geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonucunda ayak bilek bağ dokusu yırtılan ve sevgilisinin ayağını öptüğü anların videosunu paylaşan 37 yaşındaki Ebru Polat, itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. 'Bir erkeğe vazgeçtiğini nasıl hissettirirsin?' sorusuna yanıt veren Ebru Polat, bakın ne yapıyormuş...
23.03.2021 11:52
- Son Güncelleme: 23.03.2021 12:12
BOMBA İTİRAF!
Ebru Polat'tan bomba itiraf geldi. Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren 37 yaşındaki Polat, çarpıcı itiraflarda bulundu.
Neden sürekli yataktasın? Ayağın incinmeden önce de hep yatakta poz veriyordun.
Çocukluğumdan beri hiç odamdan dışarıya çıkmam. Burası da benim odam. Odamda her konfor var zaten. Üst katta ailem oturuyor, onlarda salonda oturmayı sever.
Canınız sıkıldığında kendinizi nasıl teselli edersiniz?
Canım sıkıldığında aklıma yaşadıklarım gelir. 'Neleri atlatın ki bunu atlatamayacaksın?' derim. Her gecenin bir sabahı var. Tevekkül ederim, dua ederim ve geçeceğini bilirim. Çünkü her şeyin ilacı zaman. Hiçbir şeyi o kadar takmayın, geçiyor emin olun.
Bir erkeğe vazgeçtiğini nasıl hissettirirsin?
Direkt deli numarası yapıyorum. Ya da hep böyle sorunlu pozları veriyorum. Zaten sorunlu bir insanla kimse kalmak istemiyor. Emin ol ki, sen iyiyken herkes yanında. Problemin, derdin sıkıntın varsa herkes kaçıyor. Kolaylıkla bir erkeği kaçırmanın yolu.
Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?
Beni gelinlikle görüp ne yapacaksınız. Evlensem ne olacak, evlenmesem ne olacak? Boyun göğe mi erecek? İnsanlar bence çocuk yapmak istiyorsa evlenmeliler. Çocuk yapmak istemiyorsan evlensen de olur, evlenmesen de diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış olabilir.