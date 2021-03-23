Kırmızı Oda'dan ayrılan Aslıhan Gürbüz sosyal medyayı salladı! İmaj değiştiren Aslıhan Gürbüz, 'Saçımdan öpesim var' notuyla takipçilerinin karşısına çıkttı. İşte oyunculuğu kadar güzelliiğiyle de dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz'ün değişimi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişen halleri...