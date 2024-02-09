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Murat Kurşun’dan estetik itirafı! Son hali dikkat çekti! Rafet El Roman ve Gökhan Özen’in ardından...

2016 yılında Asena Toprak ile dünyaevine giren Türk halk müziği sanatçısı Murat Kurşun, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise estetik itirafıyla dikkat çekti. Rafet El Roman, Gökhan Özen'in botoksla ilgili çıkan haberlerinin ardından açıklama yapan Kurşun'un son hali dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 13:31 Güncelleme 09 Şubat 2024, 13:38
Murat Kurşun’dan estetik itirafı! Son hali dikkat çekti! Rafet El Roman ve Gökhan Özen’in ardından... 1

2016 yılında Asena Toprak ile dünyaevine giren Türk halk müziği sanatçısı Murat Kurşun, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Murat Kurşun’dan estetik itirafı! Son hali dikkat çekti! Rafet El Roman ve Gökhan Özen’in ardından... 2

Önceki akşam Arnavutköy'de yer alan bir balıkçıdan çıkarken objektiflere takılan Murat Kurşun, gazeteciler ile bir araya geldi.

Murat Kurşun’dan estetik itirafı! Son hali dikkat çekti! Rafet El Roman ve Gökhan Özen’in ardından... 3

Ünlü şarkıcı, yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek vererek kendisinin de alın bölgesine küçük dokunuşlar yaptırdığını açıkladı.

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