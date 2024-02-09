Kahraman Babam, Sadakatsiz, Duy Beni, Dönence gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Çağatay Ulusoy'la kamera karşısına geçen Sümeyye Aydoğan'ın hayatı merak edildi. Aydoğan hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun babasını görünce şaşıp kaldı. Aydoğan'ın babası "Film yıldızı gibi" dedirtti. İşte Sümeyye Aydoğan'ın babası...
Kahraman Babam, Sadakatsiz, Duy Beni, Dönence gibi yapımlarda rol Sümeyye Aydoğan'ın hayatı merak edildi.
SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?
2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini yaşayan Sümeyye Aydoğan, 2021'de Kahraman Babam dizisinde rol aldı.
Sonrasında Sadakatsiz dizisinde "Ceren" karakterini ve aynı yıl içinde Geçen Yaz filminde "Oya" karakterini canlandırdı. 2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde "Melisa Gerçek" karakterini canlandırdı.