Sümeyye Aydoğan’ın babası ağızları açık bıraktı! “Film yıldızı gibi” dedirtti! Çağatay Ulusoy’un partneri...

Kahraman Babam, Sadakatsiz, Duy Beni, Dönence gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Çağatay Ulusoy'la kamera karşısına geçen Sümeyye Aydoğan'ın hayatı merak edildi. Aydoğan hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun babasını görünce şaşıp kaldı. Aydoğan'ın babası "Film yıldızı gibi" dedirtti. İşte Sümeyye Aydoğan'ın babası...