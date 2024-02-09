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9 yıllık aşkta mutlu son! Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz evlenme teklifi! Ünlü oyuncunun en mutlu günü...

Başrollerinde Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın setinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, 9 yıllık kız arkadaşına set ekibinin de yardımıyla evlilik teklifi etti. O anlara ait kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 15:19 Güncelleme 09 Şubat 2024, 15:33
9 yıllık aşkta mutlu son! Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz evlenme teklifi! Ünlü oyuncunun en mutlu günü... 1

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Cihana Sığmazam'ın setinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

9 yıllık aşkta mutlu son! Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz evlenme teklifi! Ünlü oyuncunun en mutlu günü... 2

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ömer Asaf karakterine hayat veren Batuhan Sezer, set ekibinin de yardımıyla kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

9 yıllık aşkta mutlu son! Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz evlenme teklifi! Ünlü oyuncunun en mutlu günü... 3

Konservatuar yıllarında başlayan arkadaşlıklarının dokuzuncu yılında evlilik yolunda ilk adımı atan Sezer, yolu birlikte yürümeye evet yanıtını aldı.

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