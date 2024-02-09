9 yıllık aşkta mutlu son! Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz evlenme teklifi! Ünlü oyuncunun en mutlu günü...

Başrollerinde Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın setinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, 9 yıllık kız arkadaşına set ekibinin de yardımıyla evlilik teklifi etti. O anlara ait kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.