Murat Kekilli evlat edinmek için harekete geçti! Depremzede birkaç çocuk için başvuru yaptı bakın neler söyledi: "Belki inanmayacaksınız ama..."

Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahu Ekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum" dedi.