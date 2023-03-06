Murat Kekilli evlat edinmek için harekete geçti! Depremzede birkaç çocuk için başvuru yaptı bakın neler söyledi: "Belki inanmayacaksınız ama..."
Murat Kekilli evlat edinmek için harekete geçti! Depremzede birkaç çocuk için başvuruda bulunan Murat Kekilli açıklamasıyla dikkat çekti. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkileyerek Türkiye'ye adeta felaketi yaşattı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan binlerce acı haber geldi. Ünlü sanatçı Murat Kekilli, asrın felaketinde enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında tekbir getirenleri eleştirenle o dönem,"Allahu Ekber yerine Oley, Mon Dieu mü deseydiler" diyerek tepki gösterdi. Kekilli'den anlamlı bir hareket daha geldi.
Murat Kekilli evlat edinmek için harekete geçti! Depremzede birkaç çocuk için başvuru yaptı bakın neler söyledi.
EVLAT EDİNMEK İÇİN BAŞVURDU
Murat Kekilli, evlat edinmek için başvuru yaptığını açıkladı. Kekilli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.
Adanalı ünlü şarkıcı Murat Kekilli, asrın felaketinde enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında "Allahu Ekber" diye atılan nidaları eleştiren kişileri attığı tweetle topa tuttu. Kekilli, "Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor.
Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahu Ekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum" dedi.