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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un kızı feminist Duygu'ydu! Ayşecan Tatari'nin eşi ve kızına bakın: "O artık evli mutlu çocuklu"

Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un kızı feminist Duygu'ydu! Ayşecan Tatari'nin eşi ve kızına bakın: "O artık evli mutlu çocuklu"

Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un kızı feminist Duygu'ydu! Ayşecan Tatari'nin eşi ve kızına bakın, görenler, "O artık evli, mutlu, çocuklu" yorumları yapıyor. Oyuncu Edip Tepeli, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlendi. Ünlü çift, ilk bebekleri olan Müjgan'ı 2020 yılında kucağına aldı. Sosyal medyada sık sık kızı ile paylaşımda bulunan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son halini görenler hayran kalırken eşi ve kızı Müjgan da sosyal medyada gündem oldu.

06.03.2023 09:20 - Son Güncelleme: 06.03.2023 09:29
Çocuklar Duymasın’da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ’un kızı feminist Duygu’ydu! Ayşecan Tatari’nin eşi ve kızına bakın: O artık evli mutlu çocuklu

"O ARTIK EVLİ MUTLU ÇOCUKLU"

Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un kızı feminist Duygu'ydu! Ayşecan Tatari'nin eşi ve kızına bakın...

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Çocuklar Duymasın’da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ’un kızı feminist Duygu’ydu! Ayşecan Tatari’nin eşi ve kızına bakın: O artık evli mutlu çocuklu

Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlendi. Çiftin 2020 yılında Müjgan Tepeli adında kızları oldu.

Çocuklar Duymasın’da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ’un kızı feminist Duygu’ydu! Ayşecan Tatari’nin eşi ve kızına bakın: O artık evli mutlu çocuklu

AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

9 Mart 1989 'da İstanbul'da doğan Ayşecan Tatari, Yeşilçam yıldızlarından Aliye Uzunatağan'ın kızıdır. Ekrana ilk kez 2000 yılında Evdeki Yabancı adlı dizide yer alarak çıktı.

Çocuklar Duymasın’da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ’un kızı feminist Duygu’ydu! Ayşecan Tatari’nin eşi ve kızına bakın: O artık evli mutlu çocuklu

Ancak en büyük çıkışını, 2003 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Duygu karakteriyle yaptı. Dizinin diğer sezonlarında, Amerika'da devam eden konservatuvar eğitimini yarıda bırakmamak için dahil olmadı.

Çocuklar Duymasın’da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ’un kızı feminist Duygu’ydu! Ayşecan Tatari’nin eşi ve kızına bakın: O artık evli mutlu çocuklu

En son 2015 yılında Yılanların Öcü dizisinde yer aldı. 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile evlenen genç oyuncu, oyunculuğa ara verdi. Tatari, uzun süredir Şehir Tiyatroları'nda sahne alıyordu.

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