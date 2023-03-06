Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un kızı feminist Duygu'ydu! Ayşecan Tatari'nin eşi ve kızına bakın: "O artık evli mutlu çocuklu"

Ancak en büyük çıkışını, 2003 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Duygu karakteriyle yaptı. Dizinin diğer sezonlarında, Amerika'da devam eden konservatuvar eğitimini yarıda bırakmamak için dahil olmadı.