Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un kızı feminist Duygu'ydu! Ayşecan Tatari'nin eşi ve kızına bakın: "O artık evli mutlu çocuklu"
Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un kızı feminist Duygu'ydu! Ayşecan Tatari'nin eşi ve kızına bakın, görenler, "O artık evli, mutlu, çocuklu" yorumları yapıyor. Oyuncu Edip Tepeli, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlendi. Ünlü çift, ilk bebekleri olan Müjgan'ı 2020 yılında kucağına aldı. Sosyal medyada sık sık kızı ile paylaşımda bulunan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son halini görenler hayran kalırken eşi ve kızı Müjgan da sosyal medyada gündem oldu.
06.03.2023 09:20 - Son Güncelleme: 06.03.2023 09:29
"O ARTIK EVLİ MUTLU ÇOCUKLU"
Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un kızı feminist Duygu'ydu! Ayşecan Tatari'nin eşi ve kızına bakın...
Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlendi. Çiftin 2020 yılında Müjgan Tepeli adında kızları oldu.
AYŞECAN TATARİ KİMDİR?
9 Mart 1989 'da İstanbul'da doğan Ayşecan Tatari, Yeşilçam yıldızlarından Aliye Uzunatağan'ın kızıdır. Ekrana ilk kez 2000 yılında Evdeki Yabancı adlı dizide yer alarak çıktı.
Ancak en büyük çıkışını, 2003 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Duygu karakteriyle yaptı. Dizinin diğer sezonlarında, Amerika'da devam eden konservatuvar eğitimini yarıda bırakmamak için dahil olmadı.