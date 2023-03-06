Tülin Şahin, Pedro de Noronha ile resmi evlilik yapmadığını itiraf etmişti! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı: "Ex'i iyi yere dükkan açmış"
Tülin Şahin, Pedro de Noronha ile resmi evlilik yapmadığını itiraf etmişti! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı. Ünlü model Tülin Şahin'in 2019'da Siena Leyla adında bir kızı olmuştu. Bir kız çocuk sahibi olduğu Portekizli Pedro de Noronha'dan 2020'de ayrılmıştı. O tarihten beri hem hukuk mücadeleleri hem de medya aracılığıyla kavgaları devam eden ikiliden Pedro de Noronha'nın, Carolina Herrera de Baez ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yaklaşık altı ay önce başlayan aşk dünyaca ünlü bir magazin dergisine de haber oldu.
06.03.2023 10:36 - Son Güncelleme: 06.03.2023 10:41
"EX'İ İYİ YERE DÜKKAN AÇMIŞ"
Tülin Şahin, Pedro de Noronha ile resmi evlilik yapmadığını itiraf etmişti! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı.
Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti. Evlilik haberinden kısa bir sürede sonra Şahin hamile olduğunu açıklamıştı.
Eski eniştemizin yeni sevgilisi olan Carolina Herrera de Baez, dünyaca ünlü bir moda imparatorluğunun veliahdı.