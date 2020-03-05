Murat Boz'dan şoke eden Deren Talu yanıtı! Defne Samyeli'nin kızı ile Murat Boz sevgili mi?

Yakın arkadaşları ile birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisine giden Murat Boz, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Keyfi bir hayli yerinde olan Murat Boz, Deren Talu ile hakkında çıkan aşk dedikoduları için "Evet doğum gününde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu yada başka bir durum tabii ki de yok" dedi.