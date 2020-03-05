Murat Boz'dan şoke eden Deren Talu yanıtı! Defne Samyeli'nin kızı ile Murat Boz sevgili mi?
Murat Boz Deren Talu ile aşk yaşıyor iddiası önceki gün magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver ile ilişkisini 3.5 ay önce sonlandıran şarkıcı Murat Boz, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Muhabirlerin sorusu üzerine Deren Talu ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında ilk kez konuşan şarkıcı, verdiği yanıtla kafaları karıştırd. Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu arasında neler oluyor? Yaş farkıyla dikkat çeken ikili sevgili mi? İşte Murat Boz'un verdiği yanıt ve yüzündeki o şaşırtan gülümse...
05.03.2020 16:35
- Son Güncelleme: 05.03.2020 16:48
Yakın arkadaşları ile birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisine giden Murat Boz, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Keyfi bir hayli yerinde olan Murat Boz, Deren Talu ile hakkında çıkan aşk dedikoduları için "Evet doğum gününde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu yada başka bir durum tabii ki de yok" dedi.
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