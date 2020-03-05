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Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar makyajsız haliyle şoke etti! 'Estetiklerle eski halinden eser kalmadı'

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, geçtiğimiz gün Ulus'taki bir mekanda kız arkadaşı ile yemek yerken görüntülenen ve sarhoş haliyle dikkat çeken Helin Avşar'ın makyajsız hali olay oldu. Almanya'da 4 estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Helin Avşar'ın eski halinden eser kalmadı. Son halinden sonra estetiksiz haliyle herkesi bir kez daha şoke eden Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'a bir bakın...

05.03.2020 16:03 - Son Güncelleme: 05.03.2020 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





