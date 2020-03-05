Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar makyajsız haliyle şoke etti! 'Estetiklerle eski halinden eser kalmadı'
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, geçtiğimiz gün Ulus'taki bir mekanda kız arkadaşı ile yemek yerken görüntülenen ve sarhoş haliyle dikkat çeken Helin Avşar'ın makyajsız hali olay oldu. Almanya'da 4 estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Helin Avşar'ın eski halinden eser kalmadı. Son halinden sonra estetiksiz haliyle herkesi bir kez daha şoke eden Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'a bir bakın...
Hülya Avşar'ın kızı olarak bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşen Helin Avşar, makyajsız haliyle herkesi şoke etti. Hülya Avşar'ın kız kardeşi Hein Avşar, geçtiğimiz günlerde Almanya'da 4 estetik operasyon geçirdiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Paylaştığı fotoğraflarda Photoshop veya estetik bir operasyon olmadığı her fırsatta dile getiren Helin Avşar'ın makyajsız hali takipçilerinin diline düştü.