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Kate Middleton yine yaptı yapacağını! Moda değişti, kendi değişti, 13 yıldır bir o değişmedi

Britanya monarşisinin en çok dikkat çeken çifti Prens William ve eşi Kate Middleton çıktıkları resmi ziyarette yine olay oldu. Meghan Markle ve Prens Harry'nin aileden ayrılmasının ardından, tüm gözlerin çevrildiği çift resmi bir tur için İrlanda'da. Görüşmeleri, ziyaretleri bir yana bu gezide de bütün gözler Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın gardrobuna yönelmiş durumda.

05.03.2020 16:46 - Son Güncelleme: 05.03.2020 17:11
Kate Middleton yine yaptı yapacağını! Moda değişti, kendi değişti, 13 yıldır bir o değişmedi

Son zamanlarda giyim/ kuşam anlamında istikrarsız bir çizgi izleyen Düşes, bu gezide genel olarak iyi not aldı. Özellikle de üzerindeki beyaz mantoyla manşetlere çıktı.

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Kate Middleton yine yaptı yapacağını! Moda değişti, kendi değişti, 13 yıldır bir o değişmedi

Prens William ve Kate Middleton, İrlanda'daki ziyaretlerini sürdürüyor. Düşes'in bu gezi için bavuluna yeni elbiselerin yanı sıra eski kıyafetlerini de koyduğu dikkatlerden kaçmadı. İşte bunlar arasında bir tanesi son günlere damgasını vurdu: Siyah düğmeli beyaz manto!

Kate Middleton yine yaptı yapacağını! Moda değişti, kendi değişti, 13 yıldır bir o değişmedi

Middleton'ı takip edenler için Reiss'in imzasını taşıyan Olivia adlı bu beyaz mantonun anlamı bambaşka. Middleton, bu paltoyla ilk kez görüntülendiğinde takvimler 2008 yılını gösteriyordu. O dönemde Prens William ile henüz evli hatta nişanlı bile değillerdi.

Kate Middleton yine yaptı yapacağını! Moda değişti, kendi değişti, 13 yıldır bir o değişmedi

Middleton, o yıl Prens'in uçuş okulundan mezuniyet törenine katıldığında da üzerinde bu beyaz manto vardı. Görümümünü yine İrlanda'dakine benzer çizmeler ile tamamlamıştı.

Kate Middleton yine yaptı yapacağını! Moda değişti, kendi değişti, 13 yıldır bir o değişmedi

Bu belki Middleton'ın dünya kamuayonun hafızasında bu beyaz manto ile yer ettiği ilk önemli görüntü. Ama Düşes, aynı mantoyu bundan bir yıl önce, 2007'de yine Prens ile birlikte katıldığı bir başka etkinlikte giymişti.

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