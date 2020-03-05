Kate Middleton yine yaptı yapacağını! Moda değişti, kendi değişti, 13 yıldır bir o değişmedi
Britanya monarşisinin en çok dikkat çeken çifti Prens William ve eşi Kate Middleton çıktıkları resmi ziyarette yine olay oldu. Meghan Markle ve Prens Harry'nin aileden ayrılmasının ardından, tüm gözlerin çevrildiği çift resmi bir tur için İrlanda'da. Görüşmeleri, ziyaretleri bir yana bu gezide de bütün gözler Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın gardrobuna yönelmiş durumda.
05.03.2020 16:46
- Son Güncelleme: 05.03.2020 17:11
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