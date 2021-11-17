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Haberler Magazin Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini solladı adeta bambaşka biri oldu! Gözlerden uzak büyüyen Ceylan'ın şarkıcı kızına bakın!

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini solladı adeta bambaşka biri oldu! Gözlerden uzak büyüyen Ceylan'ın şarkıcı kızına bakın!

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini solladı, adeta bambaşka biri oldu! Gözlerden uzak büyüyen Ceylan'ın şarkıcı kızına bakın, değişimi ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle bambaşka biri oldu. Ceylan'ın bir de gözlerden uzak yaşayan oğlu bulunuyor.

17.11.2021 10:51 - Son Güncelleme: 17.11.2021 10:51
Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini solladı adeta bambaşka biri oldu! Gözlerden uzak büyüyen Ceylan’ın şarkıcı kızına bakın!

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini solladı! Gözlerden uzak büyüyen Ceylan'ın şarkıcı kızına bakın, adeta bambaşka biri oldu!

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Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini solladı adeta bambaşka biri oldu! Gözlerden uzak büyüyen Ceylan’ın şarkıcı kızına bakın!

Şarkıcılık kariyerine 80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak başlayan Ceylan Avcı, artık tanınmaz halde.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini solladı adeta bambaşka biri oldu! Gözlerden uzak büyüyen Ceylan’ın şarkıcı kızına bakın!

Sık sık değiştirdiği imajıyla Elçin Sangu, Selena Gomez, Kris Jenner ve Gülşen'e benzetilen türkücü Ceylan, bu kez bambaşka birine dönüştü. Yeni halini tanımakta zorlanan takipçileri "Bu kadın kim?" diye sordu.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini solladı adeta bambaşka biri oldu! Gözlerden uzak büyüyen Ceylan’ın şarkıcı kızına bakın!

Saç rengini de değiştiren şarkıcıya sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini solladı adeta bambaşka biri oldu! Gözlerden uzak büyüyen Ceylan’ın şarkıcı kızına bakın!

Zaza asıllı olduğu bilinen ünlü sanatçı Türk halk müziği ve arabesk müziğinin tanınan ismi Ceylan, estetik haberleriyle gündemden düşmüyordu ancak bu kez kızı annesini solladı.

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