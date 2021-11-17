Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini solladı adeta bambaşka biri oldu! Gözlerden uzak büyüyen Ceylan'ın şarkıcı kızına bakın!
Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini solladı, adeta bambaşka biri oldu! Gözlerden uzak büyüyen Ceylan'ın şarkıcı kızına bakın, değişimi ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle bambaşka biri oldu. Ceylan'ın bir de gözlerden uzak yaşayan oğlu bulunuyor.
17.11.2021 10:51
- Son Güncelleme: 17.11.2021 10:51
Şarkıcılık kariyerine 80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak başlayan Ceylan Avcı, artık tanınmaz halde.