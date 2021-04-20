Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı meğer bakın nereliymiş...

Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı'nın videosunu görenler ünlü ismin memleketini merak etti. Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan ve sayısız aileye umut olan Müge Anlı, Instagram hesabı açarak sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Daha önce Muazzez Abacı'nın parçasını kanun eşliğinde seslendirdiği videosunu paylaşan Anlı, bu kez de Üsküp yöresine ait halkoyunları performansını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni rekoru kıran Müge Anlı'nın nereli olduğu merak edildi. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri...

20.04.2021 14:00 - Son Güncelleme: 20.04.2021 14:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





