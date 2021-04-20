RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı meğer bakın nereliymiş...

Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı'nın videosunu görenler ünlü ismin memleketini merak etti. Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan ve sayısız aileye umut olan Müge Anlı, Instagram hesabı açarak sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Daha önce Muazzez Abacı'nın parçasını kanun eşliğinde seslendirdiği videosunu paylaşan Anlı, bu kez de Üsküp yöresine ait halkoyunları performansını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni rekoru kıran Müge Anlı'nın nereli olduğu merak edildi. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri...

20.04.2021 14:00 - Son Güncelleme: 20.04.2021 14:14
Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı meğer bakın nereliymiş...

Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı'nın memleketi merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı açan ve kısa sürede 1,5 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı meğer bakın nereliymiş...

USTA SANATÇILARA TAŞ ÇIKARTTI

Yılladır sosyal platformlara olan mesafesi ile bilinen ünlü gazeteci, bu kararından vazgeçerek açtığı hesabından takipçilerine şarkı söylediği sürpriz video paylaşımda bulundu. Paylaşımında Muazzez Abacı'nın Vurgun parçasını seslendirdiği görülen Anlı, gönderisine, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz. Cevap; müzik" notunu ekledi. Kısa süre içinde takipçilerinden binlerce beğeni alan Müge Anlı usta isimlere taş çıkarttı.

Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı meğer bakın nereliymiş...

Anlı, bu sefer de perşembe gününü bekleyemeden geçmişten bir videosunu yayınladı. Halk oyunları oynadığı anları yayınlayan ünlü isim paylaşıma, "Gün #tbt günü değil ama... Pandemi sonrası yapılacaklar listemin en başında yine halk oyunlarına dönmek var. Çok özledim" notunu ekledi.

Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı meğer bakın nereliymiş...

Renkli halleriyle dikkat çeken Müge Anlı'nın Üsküp yöresine ait halk oyunları performansının ardından memleketi merak konusu oldu. Müge Anlı nereli? Geçtiğimiz yıl canlı yayında yaşanan bir olayda açıklamıştı. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı meğer bakın nereliymiş...

ALEYNA TİLKİ

Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi.