Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı meğer bakın nereliymiş...
Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Halk oyunları performansını paylaşan Müge Anlı'nın videosunu görenler ünlü ismin memleketini merak etti. Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan ve sayısız aileye umut olan Müge Anlı, Instagram hesabı açarak sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Daha önce Muazzez Abacı'nın parçasını kanun eşliğinde seslendirdiği videosunu paylaşan Anlı, bu kez de Üsküp yöresine ait halkoyunları performansını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni rekoru kıran Müge Anlı'nın nereli olduğu merak edildi. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri...
USTA SANATÇILARA TAŞ ÇIKARTTI
Yılladır sosyal platformlara olan mesafesi ile bilinen ünlü gazeteci, bu kararından vazgeçerek açtığı hesabından takipçilerine şarkı söylediği sürpriz video paylaşımda bulundu. Paylaşımında Muazzez Abacı'nın Vurgun parçasını seslendirdiği görülen Anlı, gönderisine, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz. Cevap; müzik" notunu ekledi. Kısa süre içinde takipçilerinden binlerce beğeni alan Müge Anlı usta isimlere taş çıkarttı.