RAMAZAN İMSAKİYE
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Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Merve Boluğur'u kızdıracak sözler

Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Bu Tarz Benim yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın'ın adı geçen aylarda sosyetik isim Hakan Sabancı ile anılmıştı. 14 Şubat'ı Çeşme Alaçatı'da geçirdiği iddia edilen ikiliden Aydın, Hakan Sabancı ile yazıştığı iddialarına kimse inanmayınca konuşmaları ifşa etmişti. Aygün Aydın'ın ifşa paylaşımlarının ardından sular durulmadı. Aydın, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak içini döktü. Oldukça sert ifadeler kullanan Aydın'ın Sabancı hakkında söyledikleri ise ağızları açık bıraktı. Ünlü ismin açıklamalarından oyuncu Merve Boluğur da nasibini aldı. İşte Aygün Aydın'ın o açıklamaları…

20.04.2021 13:50 - Son Güncelleme: 20.04.2021 13:50
Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Merve Boluğur'u kızdıracak sözler

Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'nın sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğraflarını yayınlayarak "Ben ve dikkatini üzerimde tutmaya çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bunlarla nasıl baş edeyim? Geçen arabanın üzerinde bikinili foto attım gaza gelip. Sülalem linç ediyordu resmen ki benim anne tarafım Ukraynalı ona rağmen. Pes ediyorum bugün itibariyle" ifadelerini kullanmıştı.

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Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Merve Boluğur'u kızdıracak sözler

Aydın'ın bu hamlesinin ardından ise sosyal medyada ortalık karıştı. Ünlü isim, sosyal medyada kendisinin 'deli gibi' gösterilmek istendiğini mesajları bu nedenle ifşa ettiğini söyledi.

Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Merve Boluğur'u kızdıracak sözler

'BENİ MERVE BOLUĞUR GİBİ DELİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR'
Aygün Aydın, Instagram'ın hikaye kısmında bir video yayınlayarak şu açıklamayı yaptı: "Sizin benimle derdiniz ne? Üç gündür olayları çarpıtmaya, beni linçlemeye doymadınız. İyi ki Hakan'la konuştum. Ne kadar çok kişinin yarasına dokunmuşum. Beni Merve Boluğur gibi deli göstermeye çalıştılar.

Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Merve Boluğur'u kızdıracak sözler

Hakan'la ilk görüşmeye başladığımdan herkesten çok saklamaya çalıştım bu durumu. Aramızda başka bir muhabbet vardı.

Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Merve Boluğur'u kızdıracak sözler

'ŞİZOFREN OLDUĞUMU SÖYLEDİLER'
Hakan hakkında konuşmadığım için şizofren olduğumu söylediler, sustum. Geçen cuma günü aramız açıkken, çıplak kadınları beğendiğini ve çıplak kadınlardan mesaj geldiğini gördüm, sinirlendim.