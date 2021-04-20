Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Merve Boluğur'u kızdıracak sözler

'BENİ MERVE BOLUĞUR GİBİ DELİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR'

Aygün Aydın, Instagram'ın hikaye kısmında bir video yayınlayarak şu açıklamayı yaptı: "Sizin benimle derdiniz ne? Üç gündür olayları çarpıtmaya, beni linçlemeye doymadınız. İyi ki Hakan'la konuştum. Ne kadar çok kişinin yarasına dokunmuşum. Beni Merve Boluğur gibi deli göstermeye çalıştılar.