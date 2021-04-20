Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Merve Boluğur'u kızdıracak sözler
Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın açtı ağzını yumdu gözünü! Bu Tarz Benim yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın'ın adı geçen aylarda sosyetik isim Hakan Sabancı ile anılmıştı. 14 Şubat'ı Çeşme Alaçatı'da geçirdiği iddia edilen ikiliden Aydın, Hakan Sabancı ile yazıştığı iddialarına kimse inanmayınca konuşmaları ifşa etmişti. Aygün Aydın'ın ifşa paylaşımlarının ardından sular durulmadı. Aydın, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak içini döktü. Oldukça sert ifadeler kullanan Aydın'ın Sabancı hakkında söyledikleri ise ağızları açık bıraktı. Ünlü ismin açıklamalarından oyuncu Merve Boluğur da nasibini aldı. İşte Aygün Aydın'ın o açıklamaları…
Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'nın sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğraflarını yayınlayarak "Ben ve dikkatini üzerimde tutmaya çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bunlarla nasıl baş edeyim? Geçen arabanın üzerinde bikinili foto attım gaza gelip. Sülalem linç ediyordu resmen ki benim anne tarafım Ukraynalı ona rağmen. Pes ediyorum bugün itibariyle" ifadelerini kullanmıştı.
'BENİ MERVE BOLUĞUR GİBİ DELİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR'
Aygün Aydın, Instagram'ın hikaye kısmında bir video yayınlayarak şu açıklamayı yaptı: "Sizin benimle derdiniz ne? Üç gündür olayları çarpıtmaya, beni linçlemeye doymadınız. İyi ki Hakan'la konuştum. Ne kadar çok kişinin yarasına dokunmuşum. Beni Merve Boluğur gibi deli göstermeye çalıştılar.