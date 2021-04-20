Ezgi Mola tek tek itiraf etti herkesi kilitledi 'çenem titredi tüylerim diken diken oldu' Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı daha ilk bölümlerinden itibaren çok sevildi. Hastalıklı bir ailenin hayatını anlatan Masumlar Apartmanı'nın 3 başrolü Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar dizi hakkında pek çok itirafta bulundu. 'Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, dizi çekimleri sırasında yaşadığı bir olayı ilk defa anlattı. Ünlü oyuncu, "Safiye'nin ilk defa dışarı çıktığı sahnelerin çekimi sırasında yanıma gelen bir beyin anlattıklarını dinlerken çenem titredi ve tüylerim diken diken oldu" dedi.
"12 YIL BOYUNCA EVDEN ÇIKMADIM"
Ezgi Mola, çekimler sırasında yaşadığı bir anıyı ilk defa anlattı. Mola, "İstiklal Caddesi yakınlarında, Safiye'nin de ilk defa dışarı adım attığı sahnelerini çektiğimiz sırada yanıma bir bey geldi. "Ben 12 yıl buradan dışarı adımımı atmadım" dedi. Agorafobikmiş ve önce panik atakla başlamış. Ardından ise dışarı çıkamamaya başlamış.