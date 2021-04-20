RAMAZAN İMSAKİYE
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Ezgi Mola tek tek itiraf etti herkesi kilitledi 'çenem titredi tüylerim diken diken oldu' Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı daha ilk bölümlerinden itibaren çok sevildi. Hastalıklı bir ailenin hayatını anlatan Masumlar Apartmanı'nın 3 başrolü Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar dizi hakkında pek çok itirafta bulundu. 'Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, dizi çekimleri sırasında yaşadığı bir olayı ilk defa anlattı. Ünlü oyuncu, "Safiye'nin ilk defa dışarı çıktığı sahnelerin çekimi sırasında yanıma gelen bir beyin anlattıklarını dinlerken çenem titredi ve tüylerim diken diken oldu" dedi.

20.04.2021 14:43 - Son Güncelleme: 20.04.2021 14:43
Ezgi Mola tek tek itiraf etti herkesi kilitledi 'çenem titredi tüylerim diken diken oldu' Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si...

Masumlar Apartmanı'nın 3 yıldızı Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola konuk oldukları programda diziye damga vuran tokat sahnesini anlattılar.

Dizi hakkında merak edilenleri anlatan ekip zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

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Ezgi Mola tek tek itiraf etti herkesi kilitledi 'çenem titredi tüylerim diken diken oldu' Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si...

'Safiye' karakteri hakkında konuşan Ezgi Mola şunları söyledi;Dizideki karakterlere benzeyen çok insan var. Ne yazık ki toplumda ayıplandığı için insanlar bu ve benzeri rahatsızlıkları, problemleri takıntıları yaşayan çok insan var.

Ezgi Mola tek tek itiraf etti herkesi kilitledi 'çenem titredi tüylerim diken diken oldu' Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si...

Bu dizi başladığında bana gelen mesajlara çok üzüldüm. 'Ben de böyleyim' deyip ellerini yollayanlar mı dersiniz, 'eşim yüzüme bakmıyor' diyenler mi... Çok fazla insan var. Öyle olan ya da olmasa bile etrafında buna aşina olan insan çok fazla...

Ezgi Mola tek tek itiraf etti herkesi kilitledi 'çenem titredi tüylerim diken diken oldu' Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si...

Dizi izlerken çok empatik bir yerden aslında gizlice 'ben yalnız değilim' diyor insanlar. Biz dizide ağlamak için kendimizi zorlamıyoruz, senaryo zaten o yönde! Setimizde çalışanların çocuğu kadın. Yönetmenimizden senaristimize kadar...

Ezgi Mola tek tek itiraf etti herkesi kilitledi 'çenem titredi tüylerim diken diken oldu' Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si...

"12 YIL BOYUNCA EVDEN ÇIKMADIM"
Ezgi Mola, çekimler sırasında yaşadığı bir anıyı ilk defa anlattı. Mola, "İstiklal Caddesi yakınlarında, Safiye'nin de ilk defa dışarı adım attığı sahnelerini çektiğimiz sırada yanıma bir bey geldi. "Ben 12 yıl buradan dışarı adımımı atmadım" dedi. Agorafobikmiş ve önce panik atakla başlamış. Ardından ise dışarı çıkamamaya başlamış.