Ezgi Mola tek tek itiraf etti herkesi kilitledi 'çenem titredi tüylerim diken diken oldu' Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si...

Bu dizi başladığında bana gelen mesajlara çok üzüldüm. 'Ben de böyleyim' deyip ellerini yollayanlar mı dersiniz, 'eşim yüzüme bakmıyor' diyenler mi... Çok fazla insan var. Öyle olan ya da olmasa bile etrafında buna aşina olan insan çok fazla...