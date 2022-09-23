Müge Anlı'yı böyle eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile tanıyamaz! Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki! 'Annem görünce hemen...'
ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlısert ilk olarak 2008 yılında yayınlanmaya başlandı. 2022 yılına kadar reytinglerde tahtını kimseye kaptırmayan fenomen programın sevilen sunucusu Müge Anlı geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu. Aile arasında küçük bir törenle dünyaevine giren ünlü sunucunun eşi İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu Adana doğumlu ve 58 yaşındadır. Müge Anlı'nın son olarak sosyal medyada paylaştığı saçları çok konuşuldu. İşte o fotoğraf...
23.09.2022 16:47 - Son Güncelleme: 23.09.2022 16:47
Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'yı bu haliyle gören zor tanıyor! 'Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile görse tanıyamaz!' diyenler oldu. Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki tanımak imkansız! Peki hangi hali daha güzel?
Bu zamana kadar herhangi bir sosyal medya kullanmadığını belirten Müge Anlı, son yıllarda yeni yeni kullanmaya başladığını söylemişti.