Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evi hayran bıraktı! Oğulları Karan'ın oyun odasındaki eğlenceli anlarını görenler: "Ne kadar büyük"
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evi hayran bıraktı! Oğulları Karan'ın oyun odasındaki eğlenceli anlarını görenler, "Ne kadar büyük" , "Hayat çocuklara güzel" yorumları yaptı. 5 yıl önce görkemli bir düğün yaparak birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. İkinci oğullarını kucaklarına almayı bekleyen ünlü çiftten Fahriye Evcen, evinden yaptığı paylaşımla sosyal medya gündeminde.
23.09.2022 17:18 - Son Güncelleme: 23.09.2022 17:22
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evi hayran bıraktı! Oğulları Karan'ın oyun odasındaki eğlenceli anlarını görenler, "Ne kadar büyük" , "Hayat çocuklara güzel" yorumları yaptı.
5 yıl önce evlenen ve Karan adında bir erkek evlatları olan çift, ikinci bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.
FAHRİYE İLE BURAK ÖZÇİVİT'İN EVİ - VİDEO
Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen Instagram'dan yaptığı son paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
İşte başta Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...