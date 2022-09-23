İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in düğün telaşı! Babasıyla arasındaki buzları yıllar sonra eritmişti: "13 gelinlik..."

Çıtak, düğününde üç-dört gelinlik giyenlere takıldı: "Ben 13 gelinlik giyeceğim düğünümde! Şaka bir yana, beğendiğim iki model var, sanırım ikisini de giyeceğim. Kır düğünü yapacağım. Şahitlerim henüz belli değil."