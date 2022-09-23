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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in düğün telaşı! Babasıyla arasındaki buzları yıllar sonra eritmişti: "13 gelinlik..."

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in düğün telaşı! Babasıyla arasındaki buzları yıllar sonra eritmişti... İmparator'un izinden giderek babasıyla aynı mesleği yapan Dilan Çıtak Tatlıses, meslektaşı Levent Dörter ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Evlilik için kolları sıvayan Dilan Çıtak, düğününde üç-dört gelinlik birden giyen yeni dönem gelinlerine laf attı.

23.09.2022 16:10 - Son Güncelleme: 23.09.2022 16:39
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in düğün telaşı! Babasıyla arasındaki buzları yıllar sonra eritmişti: 13 gelinlik...

DİLAN GELİN OLUYOR

Babasıyla arasındaki buzları yıllar sonra eritmişti... İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in düğün telaşı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in düğün telaşı! Babasıyla arasındaki buzları yıllar sonra eritmişti: 13 gelinlik...

Evlilik hazırlığına başlayan Dilan Çıtak önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Düğün alışverişine çıkan şarkıcı, fotoğrafını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in düğün telaşı! Babasıyla arasındaki buzları yıllar sonra eritmişti: 13 gelinlik...

. Gelinlik telaşı yaşadığını söyleyen Çıtak, "Her şey hazır ama bir türlü gelinliği beğenemedim, onun telaşı içindeyim" dedi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in düğün telaşı! Babasıyla arasındaki buzları yıllar sonra eritmişti: 13 gelinlik...

Çıtak, düğününde üç-dört gelinlik giyenlere takıldı: "Ben 13 gelinlik giyeceğim düğünümde! Şaka bir yana, beğendiğim iki model var, sanırım ikisini de giyeceğim. Kır düğünü yapacağım. Şahitlerim henüz belli değil."

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in düğün telaşı! Babasıyla arasındaki buzları yıllar sonra eritmişti: 13 gelinlik...

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