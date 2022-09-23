İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in düğün telaşı! Babasıyla arasındaki buzları yıllar sonra eritmişti: "13 gelinlik..."
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in düğün telaşı! Babasıyla arasındaki buzları yıllar sonra eritmişti... İmparator'un izinden giderek babasıyla aynı mesleği yapan Dilan Çıtak Tatlıses, meslektaşı Levent Dörter ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Evlilik için kolları sıvayan Dilan Çıtak, düğününde üç-dört gelinlik birden giyen yeni dönem gelinlerine laf attı.
23.09.2022 16:10 - Son Güncelleme: 23.09.2022 16:39
Evlilik hazırlığına başlayan Dilan Çıtak önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Düğün alışverişine çıkan şarkıcı, fotoğrafını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.