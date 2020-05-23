RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Koronavirüse yakalanan Hüsnü...

2006 yılından bu yana ekranlar olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'ın koronavirüse yakalanması ve yoğun bakıma alınması sonrası herkes Özgür Ozan hakkında araştırma yapıyor. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile evliliği son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka biri. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin eşleri...

23.05.2020 08:39 - Son Güncelleme: 23.05.2020 08:39
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Arka Sokaklar son bölümde koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban yoğun bakıma alındı. Dışarıda bekleyen Zeliş ve Mesut göz yaşlarına hakim olamadılar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Hüsnü Çoban'ın kurtardığı insanlar Hüsnü'ye can olmak için sıraya girdi. Uzun süre yoğun bakımda kalan Hüsnü Çoban'a plazma tedavisi uygulandı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Koronavirüse yakalanan Hüsnü...

plazma tedavisi sonuç verdi ve Hüsnü Çoban sonunda korona virüsünü yendi. Hastaneden taburcu olan Hüsnü Çoban'a arkadaşları ve sağlık personeli dans ve müzikli uğurlama yaptı.

Bu olay sonrasında Özgür Ozan hakkında araştırma yapılmaya başlandı. En çok merak edilen ise eşi oldu. İşte başta Özgür Ozan'ın eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'ya yıllar önce itiraf etmişti! İrem Derici Seren Serengil'in geçmişini ifşa etti: Seni küçük şizo!
Müge Anlı'ya yıllar önce itiraf etmişti! İrem Derici Seren Serengil'in geçmişini ifşa etti: Seni küçük şizo!