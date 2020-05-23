Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Koronavirüse yakalanan Hüsnü...
2006 yılından bu yana ekranlar olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'ın koronavirüse yakalanması ve yoğun bakıma alınması sonrası herkes Özgür Ozan hakkında araştırma yapıyor. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile evliliği son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka biri. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin eşleri...
23.05.2020 08:39
- Son Güncelleme: 23.05.2020 08:39
plazma tedavisi sonuç verdi ve Hüsnü Çoban sonunda korona virüsünü yendi. Hastaneden taburcu olan Hüsnü Çoban'a arkadaşları ve sağlık personeli dans ve müzikli uğurlama yaptı.
Bu olay sonrasında Özgür Ozan hakkında araştırma yapılmaya başlandı. En çok merak edilen ise eşi oldu. İşte başta Özgür Ozan'ın eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.
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