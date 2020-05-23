Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Koronavirüse yakalanan Hüsnü...

plazma tedavisi sonuç verdi ve Hüsnü Çoban sonunda korona virüsünü yendi. Hastaneden taburcu olan Hüsnü Çoban'a arkadaşları ve sağlık personeli dans ve müzikli uğurlama yaptı.

Bu olay sonrasında Özgür Ozan hakkında araştırma yapılmaya başlandı. En çok merak edilen ise eşi oldu. İşte başta Özgür Ozan'ın eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.