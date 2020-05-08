RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! 'Kuşum Aydın'ın ağzı eğildi'

Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın, son haliyle dikkat çekmişti. Genç yaşta geçirmeye başladığı estetik operasyonları nedeniyle bambaşka birine dönen Kuşum Aydın, Photoshop uyguladığı bir fotoğrafı takipçileriyle, 'Fotoşoplu' notuyla paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Aydın'a bir takipçisi, 'Ağzın eğilmiş' yorumunda bulundu. İşte "Müge Anlı'ya çıkacağım" diyen Kuşum Aydın'ın çok konuşulan Instagram paylaşımı...

08.05.2020 21:02 - Son Güncelleme: 08.05.2020 21:37
Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! 'Kuşum Aydın'ın ağzı eğildi'

Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Kuşum Aydın magazin gündemine bomba gibi düşmüş, son günlerin en çok konuşulan ismi olmuştu. Sosyal medyada oldukça aktif olan Kuşum Aydın Müge Anlı'ya çıkacağını belirttikten sonra yakın takibe alındı.

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Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! 'Kuşum Aydın'ın ağzı eğildi'

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı.

Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! 'Kuşum Aydın'ın ağzı eğildi'

Ünlü şarkıcının, yakın çevresine, "33 yaşında çocuğum olabilir" dediği öğrenilmişti.

"MÜGE ANLI'YA ÇIKACAĞIM" DİYEN KUŞUM AYDIN'A BAKIN!

Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! 'Kuşum Aydın'ın ağzı eğildi'

Geçirdiği estetik operasyonları nedeni ile son haliyle dikkat çeken Kuşum Aydın, Instagram'dan Photoshop uyguladığı bir fotoğrafını paylaştı

Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! 'Kuşum Aydın'ın ağzı eğildi'

Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamasıyla gündemden düşmeyen Kuşum Aydın'ın Photoshoplu fotoğrafına gelen 'ağzın eğilmiş' yorumu sosyal medya gündemine oturdu. İşte başta Kuşum Aydın olmak üzere, Photoshop kurbanı ünlüler...

AYDIN'IN BEBEKLİĞİ - TIKLA

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