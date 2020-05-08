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Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! 'Kuşum Aydın'ın ağzı eğildi'

Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın, son haliyle dikkat çekmişti. Genç yaşta geçirmeye başladığı estetik operasyonları nedeniyle bambaşka birine dönen Kuşum Aydın, Photoshop uyguladığı bir fotoğrafı takipçileriyle, 'Fotoşoplu' notuyla paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Aydın'a bir takipçisi, 'Ağzın eğilmiş' yorumunda bulundu. İşte "Müge Anlı'ya çıkacağım" diyen Kuşum Aydın'ın çok konuşulan Instagram paylaşımı...

08.05.2020 21:02 - Son Güncelleme: 08.05.2020 21:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





