Müge Anlı'ya, hamile sevgilisini aramak için çıkacağını söylemişti! 'Kuşum Aydın'ın ağzı eğildi'
Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın, son haliyle dikkat çekmişti. Genç yaşta geçirmeye başladığı estetik operasyonları nedeniyle bambaşka birine dönen Kuşum Aydın, Photoshop uyguladığı bir fotoğrafı takipçileriyle, 'Fotoşoplu' notuyla paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Aydın'a bir takipçisi, 'Ağzın eğilmiş' yorumunda bulundu. İşte "Müge Anlı'ya çıkacağım" diyen Kuşum Aydın'ın çok konuşulan Instagram paylaşımı...
Ünlü şarkıcının, yakın çevresine, "33 yaşında çocuğum olabilir" dediği öğrenilmişti.
Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamasıyla gündemden düşmeyen Kuşum Aydın'ın Photoshoplu fotoğrafına gelen 'ağzın eğilmiş' yorumu sosyal medya gündemine oturdu. İşte başta Kuşum Aydın olmak üzere, Photoshop kurbanı ünlüler...