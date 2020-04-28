Kuşum Aydın Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için... Kuşum Aydın'ın son haline bakın!

Kuşum Aydın son haliyle şaşırttı. Çok genç yaşta estetik yaptırmaya başlayan bir dönemin ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ismi Kuşum Aydın, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına konuk oldu. Evinden canlı yayına bağlanan Kuşum Aydın son haliyle estetiğin dozunu abarttığını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Kuşum Aydın ve diğer ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...