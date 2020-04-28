Kuşum Aydın Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için... Kuşum Aydın'ın son haline bakın!
Kuşum Aydın olarak ekranlardan tanıdığımız gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular, son haliyle herkesi şoke etti. 54 yaşındaki Kuşum Aydın, Müge Anlı'ya çıkma kararı aldı! Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeni ile evinden canlı yayına bağlanan Kuşum Aydın'ın son halini görenler epey şaşırmıştı. Genç yaşta estetik operasyonları geçirmeye başlayan Kuşum Aydın, Müge Anlı'ya çıkma kararıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte herkesi şoke eden, Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak Müge Anlı'dan, hamile olan sevgilisini bulmasını isteyeceğini belirten Kuşum Aydın'ın sözleri...
Kuşum Aydın son haliyle şaşırttı. Çok genç yaşta estetik yaptırmaya başlayan bir dönemin ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ismi Kuşum Aydın, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına konuk oldu. Evinden canlı yayına bağlanan Kuşum Aydın son haliyle estetiğin dozunu abarttığını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Kuşum Aydın ve diğer ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...