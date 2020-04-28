RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuşum Aydın Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için... Kuşum Aydın'ın son haline bakın!

Kuşum Aydın olarak ekranlardan tanıdığımız gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular, son haliyle herkesi şoke etti. 54 yaşındaki Kuşum Aydın, Müge Anlı'ya çıkma kararı aldı! Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeni ile evinden canlı yayına bağlanan Kuşum Aydın'ın son halini görenler epey şaşırmıştı. Genç yaşta estetik operasyonları geçirmeye başlayan Kuşum Aydın, Müge Anlı'ya çıkma kararıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte herkesi şoke eden, Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak Müge Anlı'dan, hamile olan sevgilisini bulmasını isteyeceğini belirten Kuşum Aydın'ın sözleri...

28.04.2020 09:59 - Son Güncelleme: 28.04.2020 10:31
Kuşum Aydın Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkıyor! Kuşum Aydın'ın son haline bakın!

Müge Anlı'ya çıkacağını Belirten Kuşum Aydın magazin gündemine bomba gibi düştü. Kuşum Aydın Müge Anlı'ya neden çıkacak? Son haliyle herkesi şaşırtan Kuşum Aydın'dan şoke eden bir açıklama geldi.

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Kuşum Aydın Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkıyor! Kuşum Aydın'ın son haline bakın!

Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran tecrübeli sunucu Müge Anlı'ya, hamile olduğunu söyleyen sevgilisini bulmak için çıkacağını belirten Kuşum Aydın, son haliyle dikkat çekti.

Kuşum Aydın Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için... Kuşum Aydın'ın son haline bakın!

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracak.

Kuşum Aydın Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için... Kuşum Aydın'ın son haline bakın!

Ünlü şarkıcı, yakın çevresine, "33 yaşında çocuğum olabilir" dediği öğrenildi.

Kuşum Aydın Müge Anlı'ya, hamile olan sevgilisini aramak için çıkıyor! Kuşum Aydın'ın son haline bakın!

Kuşum Aydın son haliyle şaşırttı. Çok genç yaşta estetik yaptırmaya başlayan bir dönemin ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ismi Kuşum Aydın, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına konuk oldu. Evinden canlı yayına bağlanan Kuşum Aydın son haliyle estetiğin dozunu abarttığını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Kuşum Aydın ve diğer ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

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