Müge Anlı'ya çıkacağını söylemişti! Kuşum Aydın'ı son haliyle tanımak imkansız! "Öyle böyle değişmemiş" 17 kilo verdi bambaşka biri oldu
Müge Anlı'ya çıkacağını söylemişti! Kuşum Aydın'ı son haliyle tanımak imkansız! "Öyle böyle değişmemiş" 17 kilo verdi bambaşka biri oldu. Gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın, kilo almış ve estetikleriyle farklı bir görünüme kavuşmuştu. Görüntüsünün dışında bir de geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirtmesiyle herkesi şoke eden Kuşum Aydın verdiği kiloların ardından bir kez daha gündemde... Peki Kuşum Aydın nasıl zayıfladı? İşte yanıtı...
"ÖYLE BÖYLE DEĞİŞMEMİŞ"
Müge Anlı'ya çıkacağını söylemişti! Kuşum Aydın'ı son haliyle tanımak imkansız. 17 kilo verdi bambaşka biri oldu.
Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.
Kuşum Aydın lakabıyla bilinen sanatçı, geçtiğimiz yıllarda üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı.
"SEVGİLİM BENDEN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Yıllar önce yaptığı bir açıklamada 'Çocuğum yok. Olma ihtimali var ama bilmiyorum'' diyen Kuşum Aydın, henüz 20'li yaşlarındayken İsviçreli sevgilisinin 'Ben hamile kaldım'' diye kalabalık bir ortamda bağırdığını söylemişti. Bir dönem, çocuğunun olup olmadığını gerçekten çok merak ettiğini ifade eden Aydın, ''Yıllar sonra bir çocuğumun ortaya çıkma ihtimali var mı bilmiyorum'' demişti.