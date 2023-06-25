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Haberler Magazin Kemal Sunal efsanesi Yedi Bela Hüsnü’nün Deli Hamdi’si Ünal Gürel’in oğlu bakın kim! O da babası gibi oyuncu! Gören inanamadı! Meğer...

Kemal Sunal efsanesi Yedi Bela Hüsnü’nün Deli Hamdi’si Ünal Gürel’in oğlu bakın kim! O da babası gibi oyuncu! Gören inanamadı! Meğer...

Kadrosunda Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Şevket Altuğ, Belkıs Dilligil, Ali Şen gibi isimlerin yer aldığı 1982 yapımı Yedi Bela Hüsnü'de Karamürselli Deli Hamdi karakterini canlandıran Ünal Gürel'in hayatı merak edildi. Yedi Bela Hüsnü'de "Karamürselli Deli Hamdi", Sakar Şakir'de "Gardırop Fuat", Tokatçı'da "Karbonat Erol" rolleri ile bilinen ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Ünal Gürel'in oğlunun kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Yeşilçam yıldızı Ünal Gürel hangi oyuncunun babasıymış...

takvim.com.tr
25.06.2023 16:13 - Son Güncelleme: 25.06.2023 16:13
Kemal Sunal efsanesi Yedi Bela Hüsnü’nün Deli Hamdi’si Ünal Gürel’in oğlu bakın kim! O da babası gibi oyuncu! Gören inanamadı! Meğer...

Yedi Bela Hüsnü'de "Karamürselli Deli Hamdi", Sakar Şakir'de "Gardırop Fuat", Tokatçı'da "Karbonat Erol" rolleri ile bilinen Ünal Gürel'in hayatı merak konusu oldu.

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Kemal Sunal efsanesi Yedi Bela Hüsnü’nün Deli Hamdi’si Ünal Gürel’in oğlu bakın kim! O da babası gibi oyuncu! Gören inanamadı! Meğer...

ÜNAL GÜREL KİMDİR?
18 Ocak 1935'te Adapazarı'nda dünyaya gelen Ünal Gürel, 1950'lerde Hacettepe Üniversitesi'nde Şan bölümüne girdi.

Kemal Sunal efsanesi Yedi Bela Hüsnü’nün Deli Hamdi’si Ünal Gürel’in oğlu bakın kim! O da babası gibi oyuncu! Gören inanamadı! Meğer...

Ankara'da üniversite kazanınca ailesi İstanbul'a taşındı. Üniversitenin 2. sınıfında babasının vefat haberini aldı ve üniversiteyi yarıda bırakarak İstanbul'a geri döndü.

Kemal Sunal efsanesi Yedi Bela Hüsnü’nün Deli Hamdi’si Ünal Gürel’in oğlu bakın kim! O da babası gibi oyuncu! Gören inanamadı! Meğer...

Sanat yaşamına tiyatro ile başladı, çeşitli topluluklarda görev yaptı. Yetenekleri sayesinde 1960 ve 1961 sezonunda Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı.

Kemal Sunal efsanesi Yedi Bela Hüsnü’nün Deli Hamdi’si Ünal Gürel’in oğlu bakın kim! O da babası gibi oyuncu! Gören inanamadı! Meğer...

Tiyatronun dışında; 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yaptı.

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