Kemal Sunal efsanesi Yedi Bela Hüsnü’nün Deli Hamdi’si Ünal Gürel’in oğlu bakın kim! O da babası gibi oyuncu! Gören inanamadı! Meğer...
Kadrosunda Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Şevket Altuğ, Belkıs Dilligil, Ali Şen gibi isimlerin yer aldığı 1982 yapımı Yedi Bela Hüsnü'de Karamürselli Deli Hamdi karakterini canlandıran Ünal Gürel'in hayatı merak edildi. Yedi Bela Hüsnü'de "Karamürselli Deli Hamdi", Sakar Şakir'de "Gardırop Fuat", Tokatçı'da "Karbonat Erol" rolleri ile bilinen ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Ünal Gürel'in oğlunun kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Yeşilçam yıldızı Ünal Gürel hangi oyuncunun babasıymış...
25.06.2023 16:13 - Son Güncelleme: 25.06.2023 16:13
Yedi Bela Hüsnü'de "Karamürselli Deli Hamdi", Sakar Şakir'de "Gardırop Fuat", Tokatçı'da "Karbonat Erol" rolleri ile bilinen Ünal Gürel'in hayatı merak konusu oldu.
ÜNAL GÜREL KİMDİR?
18 Ocak 1935'te Adapazarı'nda dünyaya gelen Ünal Gürel, 1950'lerde Hacettepe Üniversitesi'nde Şan bölümüne girdi.