Kardeşlerim'in Kadir'iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: 'Aile' Yeni evli Cihan Şimşek'in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş!
ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim, bir kez daha seyirciyi heyecanlandıran bir haberle gündeme geldi. Oğulcan karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Cihan Şimşek, 10 yıllık birlikteliğin ardından sevgilisi Sinem Şimşek ile dünya evine girdi. Kardeşlerim dizisindeki etkileyici performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Cihan Şimşek, özel bir törenle düzenlenen nikahla hayatını Sinem Şimşek ile birleştirdi. Uzun süredir birlikte olan çift, mutluluklarına evlilik bağıyla taçlandırarak dostları ve aileleriyle bu özel günü paylaştı.
26.06.2023 10:27 - Son Güncelleme: 26.06.2023 10:27
ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in yıldız oyuncusu Cihan Şimşek 2 gün önce dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği düğünden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Halit Özgür Sarı, Helin Kandemir, Recep Usta, Damlasu İkizoğlu, Celil Nalçakan gibi dizinin oyuncularının yanı sıra Miray Daner, Özge Kaya, Alina Boz gibi damat ve gelinin yakın arkadaşları da düğüne davetliydi. Çift İstanbul Beykoz'da organize edilen kır düğünüyle evlendi paylaşımlar durmak bilmiyor. Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: 'Aile'
Düğüne katılan isimlerin arasında Alina Boz, Miray Daner, Helin Kandemir, Yiğit Koçak, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Aslı Mavitan ve Burak Can da yer aldı.