Vav TV İzle
Haberler Magazin Kardeşlerim'in Kadir'iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: 'Aile' Yeni evli Cihan Şimşek'in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş!

Kardeşlerim'in Kadir'iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: 'Aile' Yeni evli Cihan Şimşek'in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş!

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim, bir kez daha seyirciyi heyecanlandıran bir haberle gündeme geldi. Oğulcan karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Cihan Şimşek, 10 yıllık birlikteliğin ardından sevgilisi Sinem Şimşek ile dünya evine girdi. Kardeşlerim dizisindeki etkileyici performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Cihan Şimşek, özel bir törenle düzenlenen nikahla hayatını Sinem Şimşek ile birleştirdi. Uzun süredir birlikte olan çift, mutluluklarına evlilik bağıyla taçlandırarak dostları ve aileleriyle bu özel günü paylaştı.

26.06.2023 10:27 - Son Güncelleme: 26.06.2023 10:27
Kardeşlerim’in Kadir’iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: ’Aile’ Yeni evli Cihan Şimşek’in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş!

ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in yıldız oyuncusu Cihan Şimşek 2 gün önce dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği düğünden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Halit Özgür Sarı, Helin Kandemir, Recep Usta, Damlasu İkizoğlu, Celil Nalçakan gibi dizinin oyuncularının yanı sıra Miray Daner, Özge Kaya, Alina Boz gibi damat ve gelinin yakın arkadaşları da düğüne davetliydi. Çift İstanbul Beykoz'da organize edilen kır düğünüyle evlendi paylaşımlar durmak bilmiyor. Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: 'Aile'

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Kadir’iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: ’Aile’ Yeni evli Cihan Şimşek’in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş!

DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleneceklerini geçtiğimiz ay duyurmuştu.

Kardeşlerim’in Kadir’iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: ’Aile’ Yeni evli Cihan Şimşek’in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş!

Düğüne katılan isimlerin arasında Alina Boz, Miray Daner, Helin Kandemir, Yiğit Koçak, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Aslı Mavitan ve Burak Can da yer aldı.

Kardeşlerim’in Kadir’iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: ’Aile’ Yeni evli Cihan Şimşek’in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş!

NİKAH ŞAHİDİ BAKIN KİM OLDU!

Çiftin nikah şahidi ise Alina Boz ve Burak Can oldu.

Kardeşlerim’in Kadir’iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: ’Aile’ Yeni evli Cihan Şimşek’in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş!

Gece boyunca çılgınlar gibi eğlenen oyuncuların eğlenceli anları da sosyal medyada paylaşıldı.

SON DAKİKA