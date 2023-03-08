Müge Anlı'ya 'baş tacısın' dedi öyle bir şey hediye etti ki... Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı gören hayran kaldı: "Çok yakıştı"
Müge Anlı'ya 'baş tacısın' dedi öyle bir şey hediye etti ki... Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı gören hayran kaldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Müge Anlı ATV canlı yayınında Özbekistanlı Odina Hakmova adında bir kadın izleyicisinden gelen hediyeyi izleyicisi ile paylaştı. "Siz başımızın tacısınız" diyen Özbekistanlı seyirciden gelen el emeği hediyeyi takan Müge Anlı'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.
08.03.2023 11:24 - Son Güncelleme: 08.03.2023 11:30
MÜGE ANLI'YA KADIN İZLEYİCİSİNDEN ANLAMLI HEDİYE
Müge Anlı'ya 'baş tacısın' dedi öyle bir şey hediye etti ki... Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı gören hayran kaldı.
"Baş tacımızsınız siz bizim" diyen Özbekistanlı Odina Hakmova, Müge Anlı'ya hediyesi ile dikkat çekti.
El emeği, ipek işlemeli hediyeyi takan Müge Anlı'nın o hallerini Avukat Rahmi Özkan fotoğraf çekerek kayda aldı.
Müge Anlı'nın bu hallerine sosyal medyada, "Çok yakıştı" , "Ne kadar anlamlı bir hediye" yorumları yapıldı. Ardından Müge Anlı'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...