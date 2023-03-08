Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, yorum yağdı: "Duyarlılığın için saygılar, bu yüzden bir dünya markasısın"

Yardımseverliği ve cömertliğiyle dikkat çeken işletmeci Nusret Gökçe, asrın felaketinin ilk gününden beri depremzedelerin yanında. Restoran zinciriyle tüm dünyada adını duyuran Nusret, önceki gün ABD'nin Miami şehrinde ilginç bir yardım çağrısı yaptı.