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Haberler Magazin Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, yorum yağdı: "Duyarlılığın için saygılar, bu yüzden bir dünya markasısın"

Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, yorum yağdı: "Duyarlılığın için saygılar, bu yüzden bir dünya markasısın"

Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, Nusret'in Instagram paylaşımına yorum yağdı. 7 ülkede 32 restorana ulaşan Nusret Gökçe, afet bölgesine onlarca TIR gönderen ve her gün 5 bin kişiye yemek dağıtan Nusret, AFAD'a 25 milyon lira bağışlamıştı. Nusret Gökçe, herkese örnek olacak davranışlarıyla gündemde. Yardımseverliği ve cömertliğiyle dikkat çeken ünlü işletmeci Nusret, yine gönülleri fethetti. İlk günden beri depremzedelerin yanında olan işletmeci bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı.

08.03.2023 10:49 - Son Güncelleme: 08.03.2023 11:00
Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, yorum yağdı: Duyarlılığın için saygılar, bu yüzden bir dünya markasısın

"DUYARLILIĞIN İÇİN SAYGILAR, BU YÜZDEN BİR DÜNYA MARKASISIN"

Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, o anlara sosyal medyada yorum yağdı.

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Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, yorum yağdı: Duyarlılığın için saygılar, bu yüzden bir dünya markasısın

Afet bölgesine onlarca TIR gönderen Nusret, önce yiyecek ve gıda yardımında bulunmuş, ardından mobil aracıyla her gün 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı.

Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, yorum yağdı: Duyarlılığın için saygılar, bu yüzden bir dünya markasısın

"Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'a da 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıklamıştı.

Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, yorum yağdı: Duyarlılığın için saygılar, bu yüzden bir dünya markasısın

Yardımseverliği ve cömertliğiyle dikkat çeken işletmeci Nusret Gökçe, asrın felaketinin ilk gününden beri depremzedelerin yanında. Restoran zinciriyle tüm dünyada adını duyuran Nusret, önceki gün ABD'nin Miami şehrinde ilginç bir yardım çağrısı yaptı.

Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, yorum yağdı: Duyarlılığın için saygılar, bu yüzden bir dünya markasısın

Nusret, bu kez uçakla gökyüzüne "Hep for Turkiye #saltbea" yazdırdı.Peki kim bu yardımsever Nusret?

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