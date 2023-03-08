Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, yorum yağdı: "Duyarlılığın için saygılar, bu yüzden bir dünya markasısın"
Nusret yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı! Gönülleri yine fethetti, Nusret'in Instagram paylaşımına yorum yağdı. 7 ülkede 32 restorana ulaşan Nusret Gökçe, afet bölgesine onlarca TIR gönderen ve her gün 5 bin kişiye yemek dağıtan Nusret, AFAD'a 25 milyon lira bağışlamıştı. Nusret Gökçe, herkese örnek olacak davranışlarıyla gündemde. Yardımseverliği ve cömertliğiyle dikkat çeken ünlü işletmeci Nusret, yine gönülleri fethetti. İlk günden beri depremzedelerin yanında olan işletmeci bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı.
08.03.2023 10:49 - Son Güncelleme: 08.03.2023 11:00
"Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'a da 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıklamıştı.