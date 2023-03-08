'İlk gece' sahnesi sonrası bomba patladı "Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir aşkı başladı kanıt var ama..." Yalı Çapkını'nın yıldızları...
Yalı Çapkını dizisi başladığı günden bu yana birbirlerine çok yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında neredeyse her gün yeni bir haber çıkıyordu. Sevgili oldukları iddia edilen ikilinin Yalı Çapkını'ndaki ilk gece sahneleri sosyal medyayı salladı geçtiğimiz günlerde. Sevgili olup olmadıkları merak edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den aşk bombası geldi. Ancak bir 'ama'sı var...
Yalı Çapkını başladığı günden bu yana Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisi gündemden düşmek bilmiyor. Dizideki uyumları ve samimiyetleri nedeniyle çok yakıştırılan ikilinin Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu'dan ayrılmasının ardından aşk dedikodularına iyiden iyiye karışmıştı.
"Benim aldığım duyumlara göre, Mert Yazıcıoğlu'nun sette arkadaşları. Teknik ekipten ve set ekibinden. Afra ile Mert Ramazan Demir'in yakınlaşmaları var mı yok mu diye. Takip ediyorlar. Evet bunlar sevgililer. Bunu söyleyeyim ben size, aşk başladı arkadaşlar. Mert Yazıcıoğlu bunu öğrenince, telefonda tartışıyorlar. Afra Saraçoğlu da siliyor. Ancak Mert Yazıcıoğlu, Afra'nın sildiğini öğrenince kendisi de her şeyi sildi. Ve dikkatinizi çekiyorum. Mert Ramazan iyi arkadaşım demişti ama Yazıcıoğlu profilinde, Demir'ile olan tek tük paylaşımları da sildi. Çünkü onların aşk yaşadıklarını öğrendi. Aşk başladı, söylüyoruz."
Söylemezsem Olmaz'da Bilal Özcan yine bir Afra-Mert bombasını patlattı. Özcan'ın açıklamaları şu şekilde:
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında önceki yayında da söylemiştim. Onların yakınlaştığına dair duyumlar aldığımı söylemiştim. Aslında ilişkilerinin başladığını ancak bunu kendilerinin deklare etmek istemediğini belirtmiştim. Dizinin etkilenmemesi için. Bir kanıt olursa bunu açıklarım demiştim.