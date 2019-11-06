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Ebru Polat'ın 'gerçek yüzü' olay oldu! Dansı ve Kadir İnanır açıklamasından sonra bu hali şoke etti...

Şarkıcı Ebru Polat, son dönem yaptığı çıkışlarla adından söz ettiriyor... Önce katıldığı bir canlı yayında, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini iddia etmesi ardından Instagram hesabından yayınladığı dans videosu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Sardığı dolmalara, 90 bin liralık pazar kombini, bin liralık pedikürü de cabası... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Ebru Polat, dikkatleri bu kadar üzerine çekinde, estetiksiz fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Ebru Polat'ın değişimi hiç göz ardı edilecek cinsten değil. Eski haliyle, yeni hali arasında ciddi farklar olan Ebru Polat'ın eski hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Ebru Polat olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri...

06.11.2019 11:18 - Son Güncelleme: 06.11.2019 11:27
Ebru Polat'ın 'gerçek yüzü' olay oldu! Dansı ve Kadir İnanır açıklamasından sonra bu hali şoke etti...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ebru Polat... Önce 'Kadir İnanır benim öz amcam olabilir' açıklaması ardından yayınladığı dans videosu derken Ebru Polat tüm dikkatleri üzerine çekti.

'KADİR İNANIR BENİM ÖZ AMCAM OLABİLİR'

Ebru Polat'ın 'gerçek yüzü' olay oldu! Dansı ve Kadir İnanır açıklamasından sonra bu hali şoke etti...

Yaptıklarıyla gündeme damga vuran Ebru Polat'ın bu fotoğrafına dikkatli bakın. Çünkü birazdan Ebru Polat'ın 'gerçek yüzü' ile karşılaşacaksınız... Estetikle bambaşka birine dönüşen Ebru Polat'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak.

İşte başta Ebru Polat olmak üzere ünlülerin estetiksiz halleri...

Ebru Polat'ın 'gerçek yüzü' olay oldu! Dansı ve Kadir İnanır açıklamasından sonra bu hali şoke etti...

ÜNLÜLERİN ESTETİKSİZ HALLERİ

Hadise

Ebru Polat'ın 'gerçek yüzü' olay oldu! Dansı ve Kadir İnanır açıklamasından sonra bu hali şoke etti...

İrem Derici

Ebru Polat'ın 'gerçek yüzü' olay oldu! Dansı ve Kadir İnanır açıklamasından sonra bu hali şoke etti...

Fahriye Evcen

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