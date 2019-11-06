Ebru Polat'ın 'gerçek yüzü' olay oldu! Dansı ve Kadir İnanır açıklamasından sonra bu hali şoke etti...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ebru Polat... Önce 'Kadir İnanır benim öz amcam olabilir' açıklaması ardından yayınladığı dans videosu derken Ebru Polat tüm dikkatleri üzerine çekti.

'KADİR İNANIR BENİM ÖZ AMCAM OLABİLİR'