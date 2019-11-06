Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı, hastalığı vücuduna yayıldı! Çocuklarından dahi saklıyor
Türkiye'nin en başarılı kadınlarından biri olan Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki Çağla Şıkel'ın son sağlık durum ne? Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye götürülen 40 yaşındaki Çağla Şıkel'in hastalığını çocukların dahi sakladığı belirtiliyor. Çağla Şıkel'in hastalığı ne? İşte son dakika haberinin detayları...
06.11.2019 09:35
- Son Güncelleme: 06.11.2019 09:41
"ENFEKSİYON KAPMIŞ VE VÜCUDUNU KAPLAMIŞ"
Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor" dedi.
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