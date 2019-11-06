Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı, hastalığı vücuduna yayıldı! Çocuklarından dahi saklıyor

Türkiye'nin en başarılı kadınlarından biri olan Çağla Şıkel iki çocuk annesi ama genç kızlara taş çıkarıyor. Çağla Şıkel ilerleyen yaşına rağmen oldukça fit görüntüsü ile pek çok insana örnek oluyor. Bugünlere kolay kolay gelmeyen Çağla Şıkel'in yıllar içerisindeki değişimi sizi çok şaşırtacak.