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Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı, hastalığı vücuduna yayıldı! Çocuklarından dahi saklıyor

Türkiye'nin en başarılı kadınlarından biri olan Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki Çağla Şıkel'ın son sağlık durum ne? Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye götürülen 40 yaşındaki Çağla Şıkel'in hastalığını çocukların dahi sakladığı belirtiliyor. Çağla Şıkel'in hastalığı ne? İşte son dakika haberinin detayları...

06.11.2019 09:35 - Son Güncelleme: 06.11.2019 09:41
Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı, hastalığı vücuduna yayıldı! Çocuklarından dahi saklıyor

Ani bir rahatsızlık geçiren ve sağlık sorunlarını gizleyen Çağla Şıkel, hastaneye kaldırıldı. Çağla Şıkel'in bir hafta rapor aldığı ortaya çıktı.

Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı, hastalığı vücuduna yayıldı! Çocuklarından dahi saklıyor

Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki bir hastaneye yattığı öğrenildi. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Şıkel'in tedavisi sürüyor.

Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı, hastalığı vücuduna yayıldı! Çocuklarından dahi saklıyor

"ENFEKSİYON KAPMIŞ VE VÜCUDUNU KAPLAMIŞ"

Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor" dedi.

Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı, hastalığı vücuduna yayıldı! Çocuklarından dahi saklıyor

Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Şıkel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği öğrenildi.

Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı, hastalığı vücuduna yayıldı! Çocuklarından dahi saklıyor

Türkiye'nin en başarılı kadınlarından biri olan Çağla Şıkel iki çocuk annesi ama genç kızlara taş çıkarıyor. Çağla Şıkel ilerleyen yaşına rağmen oldukça fit görüntüsü ile pek çok insana örnek oluyor. Bugünlere kolay kolay gelmeyen Çağla Şıkel'in yıllar içerisindeki değişimi sizi çok şaşırtacak.

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