Seda Sayan'ın gelinleri hızla çoğalıyor! Kameralara yakalanan Oğulcan Engin ve Miray Daner arasında şok gerçek meğer...
Seda Sayan'ın gelinleri hızla çoğalıyor! Aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme düşen Oğulcan Engin ve Miray Daner gündemden düşmüyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ardından sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile yakalamıştı. Haftalar sonra yine Oğulcan yine oyuncu bir sevgili buldu. Engin'in Miray Daner ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Dün gece bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen ikilinin aşkı ise belgelenmiş oldu. Son dönemde hızlı aşk hayatı ile adından sıkça söz ettiren Oğulcan Engin sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında...
17.10.2021 11:47
- Son Güncelleme: 17.10.2021 11:54
SEDA SAYAN'IN GELİNLERİ HIZLA ÇOĞALIYOR!
Kameralara yakalanan Oğulcan Engin ve Miray Daner arasındaki yaş farkı merak ediliyor....
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ardından yine oyuncu bir sevgili buldu. Engin'in Miray Daner ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Dün gece bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen ikilinin aşkı ise belgelenmiş oldu.
Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le beraberliği kısa süren Engin, iddiaya göre geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner'le tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık ilişkiye dönüştü.