Seda Sayan’ın gelinleri hızla çoğalıyor! Kameralara yakalanan Oğulcan Engin ve Miray Daner arasında şok gerçek meğer...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ardından yine oyuncu bir sevgili buldu. Engin'in Miray Daner ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Dün gece bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen ikilinin aşkı ise belgelenmiş oldu.