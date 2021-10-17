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Haberler Magazin Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı! 'Kapatın kameraları!'

Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı! 'Kapatın kameraları!'

Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı! Ünlü oyuncu, Etiler'de bir erkek arkadaşı ile görüntülendi. 22 yaşındaki Melisa Döngel geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla adından söz ettirmişti. İşte muhabirlerin 'Beyefendi sevgiliniz mi? sorusuna, 'Kapatın kameraları' diyerek tepki gösteren Melisa Döngel'in yakalandığı anlar...

17.10.2021 10:30 - Son Güncelleme: 17.10.2021 10:38
Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı! ’Arkadaşım olamaz mı?’

Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı!

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Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı! ’Arkadaşım olamaz mı?’

Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koyan ve daha sonra Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen Melisa Döngel, önceki gece erkek arkadaşıyla Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. İşte detaylar...

Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı! ’Arkadaşım olamaz mı?’

Gazetecilerin "Beyefendi sevgiliniz mi? Mekan içerisinde oldukça samimi olduğunuz görüldü. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Döngel, "Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur. İnsanların arkadaşları olamaz mı? Kapatın kameraları" diye tepki gösterdi.

Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı! ’Arkadaşım olamaz mı?’

Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla'sı Melisa Döngel'in bu tavırları herkesi şaşırttı.

Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı! ’Arkadaşım olamaz mı?’

Döngel'in erkek arkadaşı da kameralara karşı ilginç tavırlar sergiledi.

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