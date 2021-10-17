Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı! 'Kapatın kameraları!'
Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı! Ünlü oyuncu, Etiler'de bir erkek arkadaşı ile görüntülendi. 22 yaşındaki Melisa Döngel geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla adından söz ettirmişti. İşte muhabirlerin 'Beyefendi sevgiliniz mi? sorusuna, 'Kapatın kameraları' diyerek tepki gösteren Melisa Döngel'in yakalandığı anlar...
17.10.2021 10:30
- Son Güncelleme: 17.10.2021 10:38
Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı!
Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koyan ve daha sonra Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen Melisa Döngel, önceki gece erkek arkadaşıyla Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. İşte detaylar...