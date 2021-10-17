Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti Melisa Döngel fena yakalandı! 'Kapatın kameraları!'

Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koyan ve daha sonra Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen Melisa Döngel, önceki gece erkek arkadaşıyla Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. İşte detaylar...