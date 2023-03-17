Müge Anlı’nın sıkı takipçisi Demet Akalın 'yasak aşk'la çılgına döndü! İzlerken küplere bindi Aslı'yı paylaşıp ateş püskürdü: "Delireceğim..."
Müge Anlı'nın sıkı takipçisi Demet Akalın küplere bindi! Yasak aşk olayında Aslı'yı paylaştı, açtı ağzını yumdu gözünü. ATV'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i yakından takip eden Demet Akalın, Müge Anlı'nın bugünkü programında ele alınan yasak aşk konusunu izlerken çılgına döndü. İşte "Delireceğim" diyen Demet Akalın'ın, İlhan İletmiş'in eşi Çiğdem İletmiş'i aldattığı Aslı'yı izlerken yaptığı o paylaşım...
"DELİRECEĞİM..."
Müge Anlı'nın sıkı takipçisi Demet Akalın 'yasak aşk'la çılgına döndü! İzlerken küplere bindi Aslı'yı paylaşıp ateş püskürdü.
22 Ocak'tan bu yana kayıp olan İlhan İletmiş olayın 15 Mart canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. 3 çocuk babası İlhan ve onu kaçırdığı iddia edilen 4 çocuk annesi Aslı bulundu.
Müge Anlı'nın sıkı takipçisi Demet Akalın 'yasak aşk'la çılgına döndü | VİDEO
Yayına bağlanan İlhan İletmiş ailesiyle yüzleşti onların bu tavırlarından kaçtığını, eşinden ayrılıp Aslı'yla evleneceğini söyledi. Daha sonra fikir değiştiren İlhan İletmiş şoke eden anların yaşanmasına neden oldu.
"55 GÜNLÜK ZEVK İÇİN YUVAMI BIRAKMAM"
Müge Anlı'da 'hamileyim' itirafı ortalığı karıştırdı! İlhan İletmiş'in karısı Çiğdem ve yasak aşkı Aslı yüzleşti stüdyo gerildi.
Müge Anlı'da 'hamileyim' itirafı ortalığı karıştırdı! Stüdyo gerildi: "55 günlük zevk için..."
İBRETLİK YASAK AŞK!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken bir konu ele alındı. Evli ve 3 çocuk babası İlhan İletmiş'ten 52 gün haber alamayan yakınları, onun; evli ve 4 çocuk annesi iş arkadaşı Aslı Kızılkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti.