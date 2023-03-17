Survivor Ertuğ'un eşi bakın kim çıktı! Parkurda bir anda yığılıp kalan ve Murat Ceylan'a yanıt vermeyen Ertuğ Yaşlıoğlu...
Bu sezon beklediği reytingin çok altına kalan Survivor'da adım adım finale doğru yol alınırken, Ertuğ Yaşlıoğlu yürekleri bir kez daha ağızlara getirdi. Daha önce de parkurda sakatlık yaşayan ve yüzü gözü kan içinde kalan Survivor Ertuğ bu kez parkurda yığılıyor ve Murat Ceylan'ın "Ertuğ bana ses ver" demesine bir yanıt vermiyor. Günün en çok merak edilen ismi olan Ertuğ Yaşlıoğlu'nun eşi bakın kimmiş.
17.03.2023 17:03 - Son Güncelleme: 02.05.2023 12:45
Daha önce parkurda yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara getiren Ertuğ Yaşlıoğlu bir kez daha herkesi korkutuyor.
SURVIVOR ERTUĞ KİMDİR?
Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oldu.