Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasında neler oluyor? Önce silip attılar sonra bakın ne yaptılar bir öyle bir böyle
Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasında neler oluyor? Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Devrim Özkan'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Çift hiçbir zaman açıklama yapmadı ancak önceki gün Fernando Muslera'nın eşinin doğum gününde birlikte bir fotoğraf karesinde yer aldılar. Aşkı kesinleştiren bu fotoğraf sonrasında ikili arasında ortalık karıştı. Atılan tweetler, çalınan hesaplar derken ikili arasında kafaları karıştıran olaylar yaşanmaya devam ediyor.
17.03.2023 16:15 - Son Güncelleme: 17.03.2023 16:15
Galatasaraylı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın aşk yaşadıkları iddia ediliyordu bir süredir. Ancak ikili kendi ağızlarıyla hiçbir zaman açıklama yapmamıştı.