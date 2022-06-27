Müge Anlı'nın nikahından ilk fotoğraf Zuhal Topal'dan! Damat Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gelin Müge Anlı'ya bakın: "Gelinlik çok yakışmış"
Müge Anlı'nın nikahından ilk fotoğraf Zuhal Topal'dan geldi! Damat Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gelin Müge sosyal medya gündeminde. Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Haziran 2022 Cuma günü sezon finali yaptı. Milyonlarca insana umut olan, birbirinden karmaşık cinayetleri ekip arkadaşları ile birlikte didik didik irdeleyen ve çözüme kavuşturan Müge, 15. sezona evli bir kadın olarak gireceğinin müjdesini verdi. Damadın adını canlı yayında açıkladıktan kısa bir süre sonra çok konuşulanlar arasına giren Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Müge Anlı'nın nikahı geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşti. Bir otelde aile ve arkadaşlarının yer aldığı sade bir törenle nikahları kıyılan ikilin nikahından görüntüler merak edilirken davetliler arasında yer alan Zuhal Topal, Instagram'dan 'çok özel ve çok güzel bir geceydi' notuyla paylaştığı fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü.
"MÜGE ANLI'YA GELİNLİK ÇOK YAKIŞMIŞ"
Müge Anlı'nın nikahından ilk fotoğraf Zuhal Topal'dan geldi. Damat Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gelin Müge Anlı'ya bakın, görenler, "Gelinlik çok yakışmış" diyor.
MÜGE ANLI EVLENİYOR
Canlı yayında evleneceğini açıklayan Müge Anlı, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!"
"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."
"Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." dedi.