Acun Ilıcalı için hayal kırıklığı! Cemal Can Canseven Survivor hakkında öyle bir şey söyledi ki! Eski şampiyon Cemal Can...
Survivor tarihinin belki de en medyatik şampiyonu, Cemal Can Canseven oldu. Katıldığı Survivor 2020'de sempatik tavırları, duygusal yanıyla hafızalara kazınan ve o sezon Barış Murat Yağcı'dan kapan Cemal Can Canseven, Survivor sonrası müzik dünyasını adımını atmıştı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le yakın arkadaş olan Cemal Can Canseven, geçtiğimiz günlerde Survivor hakkında yaptığı bir yorumlara tüm kapıları kapattı.
27.06.2022 10:57 - Son Güncelleme: 27.06.2022 10:57
Survivor 2020'nin şampiyonu olan Cemal Can Canseven'in Survivor hakkında yaptığı bir yorum sosyal medyanın gündeminde.
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, dün paylaşmış olduğu bir YouTube videosunda bir daha Survivor'a katılmayacağını belirtti.