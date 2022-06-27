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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı görenler: "Oo düğünlere gidilmeye başlanmış sizin düğün ne zaman?"

Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı görenler: "Oo düğünlere gidilmeye başlanmış sizin düğün ne zaman?"

Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı. 3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı sevgilisi ile son dönemde düğünlerde boy gösteriyor. Önce Arda Turan'ın kardeşinin düğününde görüntülenen ikili son olarak önceki akşam katıldıkları bir düğünden karelerle gündeme geldi. Acun'un sevgilisi güzelliği ile hayran bırakırken çifte, "Oo düğünlere gidilmeye başlanmış sizin düğün ne zaman?" yorumları yapıldı.

27.06.2022 12:08 - Son Güncelleme: 27.06.2022 12:13
Acun Ilıcalı’nın Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı görenler: Oo düğünlere gidilmeye başlamış sizin düğün ne zaman?

"SİZİN DÜĞÜN NE ZAMAN?"

Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı çifti görenler, "Oo düğünlere gidilmeye başlanmış sizin düğün ne zaman?"

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Acun Ilıcalı’nın Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı görenler: Oo düğünlere gidilmeye başlanmış sizin düğün ne zaman?

4 kız babası olan Acun Ilıcalı, son evliliğini şeyma Subaşı ile gerçekleştirmişti.

Acun Ilıcalı’nın Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı görenler: Oo düğünlere gidilmeye başlamış sizin düğün ne zaman?

Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun, son dönemde sevgilisi ile birlikte katıldığı düğünlerle gündeme geliyor.

Acun Ilıcalı’nın Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı görenler: Oo düğünlere gidilmeye başlamış sizin düğün ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın kardeşinin düğününde boy gösteren çift, bu kez de önceki akşam katıldıkları bir düğünden ortaya çıkan fotoğraflarla gündeme geldi.

Acun Ilıcalı’nın Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı görenler: Oo düğünlere gidilmeye başlamış sizin düğün ne zaman?

Acun ile Çağla'nın pozları kısa sürede gündem oldu.

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