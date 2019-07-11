Müge Anlı'nın makyajsız hali hayrete düşürdü! Bildiklerinizi unutabilirsiniz
ATV ekranlarının fenomen sunucusu Müge Anlı hafta içi her gün izleyici ile buluşuyor. Bu bağlamda bayahı bir göz önünde oluyor. Müge Anlı'nın programı yazın gelmesiyle birlikte final yaptı. Müge Anlı, hem karakteri hem de başarısıyla birçok kişiye örnek teşkil ediyor. Farklı bir formatla sevenlerinin karşısına çıkan Müge Anlı Şu sıralar Güven Bana adlı yeni yarışma programıyla ATV ekranlarında. Yaptığı programlarda istisnasız makyajlı, bakımlı ve şık haliyle çıkan Müge Anlı, özel hayatında makyajdan uzak duranlardan. Müge Anlı'nın makyajsız halini görmüş müydünüz? İşte başta Müge Anlı olmak üzere, ünlüleri makyajsız halleri.
Türkiye'nin en çok sevilen ve güvenilen isimlerinden biri kuşkusuz Müge Anlı. Haftaiçi her gün, izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, pek çok insan hikayesini programında ağırlıyor. Şimdilerde Güven Bana adlı yarışmayla ATV ekranlarında yer alan Anlı'yı hayranları ilgiyle takip etmeye devam ediyor. Müge Anlı tüm bu programlarına bakımlı, makyajlı ve şık halleriyle çıkıyor. Özel hayatında ise makyajdan uzak durmayı tercih eden Müge Anlı'nın makyajsız halini görünce çok şaşıracaksınız.