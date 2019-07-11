Müge Anlı'nın makyajsız hali hayrete düşürdü! Bildiklerinizi unutabilirsiniz

ATV ekranlarının fenomen sunucusu Müge Anlı hafta içi her gün izleyici ile buluşuyor. Bu bağlamda bayahı bir göz önünde oluyor. Müge Anlı'nın programı yazın gelmesiyle birlikte final yaptı. Müge Anlı, hem karakteri hem de başarısıyla birçok kişiye örnek teşkil ediyor. Farklı bir formatla sevenlerinin karşısına çıkan Müge Anlı Şu sıralar Güven Bana adlı yeni yarışma programıyla ATV ekranlarında. Yaptığı programlarda istisnasız makyajlı, bakımlı ve şık haliyle çıkan Müge Anlı, özel hayatında makyajdan uzak duranlardan. Müge Anlı'nın makyajsız halini görmüş müydünüz? İşte başta Müge Anlı olmak üzere, ünlüleri makyajsız halleri.

11.07.2019 12:24 - Son Güncelleme: 11.07.2019 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





