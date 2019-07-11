Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. İzleyici Müge Anlı'yı yalnızca işiyle değil, karakteriyle de beğeniyor. Özel hayatıyla gündeme gelmeyen ve gelmeyi de istemeyen Müge Anlı, her ne kadar objektiflerden uzak yaşasa da, hayranları Müge Anlı'nın özel hayatını merak ediyor. Lidya Akdağ adında genç bir kızı olan Müge Anlı'nın memleketi ise en çok merak edilen konular arasında.
Müge Anlı güne nasıl başlıyor? Müge Anlı'nın stili neden yıllardır aynı? (Video)11.07.2019 14:02
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