Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu aslen bakın nereli çıktı! İşte Müge Anlı'nın gelin gittiği memleket... Düğün fotoğrafları merakla bekleniyordu!

Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Müge Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde izleyicilerine mutlulukla dolu bir haber vermişti. Kariyerine sayısız başarı sığdıran ve "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla tanınan Müge Anlı, 15. sezon öncesi yaptığı duyuruda hayatının yeni bir dönemine adım attığını, evlenme kararı aldığını belirtmiş ve bu haberle birlikte sevenlerini sevince boğmuştu. Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 5 Haziran 2022 Cumartesi günü, samimi ve sıcak bir atmosferin hakim olduğu bir otelde gerçekleştirilen sade törenle dünya evine girmişlerdi. Çiftin düğün fotoğrafları kısa süre içinde sosyal medyada yayılarak büyük beğeni toplamış, Müge Anlı'nın hayranları bu özel anları coşkuyla karşılamıştı. Peki, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu aslen nerelidir? Bu soru, Müge Anlı'nın evliliği kadar gündemdeki yerini koruyor ve hayranlarının merakını sürekli canlı tutuyor.
Türk televizyon tarihinin en sevilen kadın sunucuları arasında şüphesiz Müge Anlı ilk sıralarda yer alıyor.
15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime.
Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum! Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim." diyerek müjdeyi duyurmuştu.