Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Eşi de sarışın güzel çıktı... Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den çocuklarına Bitcoin mirası!

Geçmiş dönemlerde Türk televizyonlarının reyting rekortmeni dizilerinden "Yaprak Dökümü"nde sergilediği unutulmaz performansla hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken hayatında radikal bir dönüşüm yaşadı. Halil Ergün, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Bennu Yıldırımlar gibi Türk dizi tarihinin parlayan yıldızlarıyla aynı seti paylaşan Karel, daha sakin ve özgün bir yaşamı tercih ederek magazin dünyasının ışıltılı sahnelerinden uzaklaştı. Oyunculuk mesleğini geride bırakan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde TIR şoförü olarak yeni bir başlangıç yapan Karel, sade ve huzurlu bir hayat sürmeye başladı. Amerika'da kendine ve ailesine kurduğu yeni yaşamda, Tolga Karel, çocuklarına bırakacağı miras konusunda da dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, mirasının detaylarını ve "güzeller güzeli" olarak nitelendirdiği eşini kamuoyuyla paylaşan Karel, hayranlarını hem şaşırttı hem de memnun etti. İşte Tolga Karel'in, hayatının yeni dönemine dair paylaştığı o önemli bilgiler ve mirası...