7. kez nikah masasına oturmuştu! Seda Sayan’dan boşanma açıklaması! Canlı yayında anlattı! “Çağlar Ökten’in halası arıyor...”

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı aşkı meslektaşı Çağlar Ökten'de buldu ve 2022 yılında dünyaevine girdi. 7'nici kez nikah masasına oturan Sayan, Çağlar Ökten ile sosyal medya hesabında yayınladığı romantik pozlarla sık sık adından söz ettirdi. Ancak her fırsatta mutluluklarını gözler önüne seren çiftin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Boşanma haberleri ayyuka çıkarken Seda Sayan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Seda Sayan, evlilikleriyle de sık sık gündem oldu.
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı aşkı meslektaşı Çağlar Ökten'de buldu.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 2022 Nisan ayında sürpriz bir şekilde evlendi.