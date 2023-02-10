Müge Anlı'nın depremzedelere yardımı bitmiyor! Müge Anlı sayesinde toplanan bağışların yanı sıra 280 tekerlekli sandalye yola çıktı
Müge Anlı'nın depremzedelere yardımı bitmiyor! Müge Anlı sayesinde toplanan bağışların yanı sıra 280 tekerlekli sandalye yola çıktı. Müge Anlı tarafından depremzedelere gönderilen 280 adet tekerlekli sandalye Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Turkuvaz Dağıtım ve KARGOMsende Bölge Müdürü Bahattin Özdem ile Sabah Gazetesi Adana Matbaa Müdürü Gültekin Mındık tarafından Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim edildi. Müge Anlı deprem yardımı nasıl yapılır? Müge Anlı deprem bağışı IBAN ve SMS bilgileri neler merak edenler için detaylar haberimizde...
Müge Anlı'nın depremzedelere yardımı bitmiyor! Müge Anlı sayesinde toplanan bağışların yanı sıra 280 tekerlekli sandalye yola çıktı.
Müge Anlı tarafından depremzedelere gönderilen 280 adet tekerlekli sandalye Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Turkuvaz Dağıtım ve KARGOMsende Bölge Müdürü Bahattin Özdem ile Sabah Gazetesi Adana Matbaa Müdürü Gültekin Mındık tarafından Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim edildi.
Kızılay dostu olan Müge Anlı'ya teşekkür eden Saygılı, "Her zaman yanımızda olan Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Kızılay olarak tüm bölgedeyiz ve vatandaşlarımızın yanındayız. Üç öğün sıcak yemekler dağıtılıyor. Türkiye'nin hamiyetperver milletine, iş insanlarına iş dünyasına teşekkür ediyorum. Onların kıymetli bağışlarıyla yaraları sarıyoruz, kaşıklara lokma sofralara katık oluyoruz Allah bir daha aziz milletimize böyle acılar yaşatmasın" dedi.