Mahmut Tuncer'in doktor oğlu depremzedelere umut oldu! Umut Tuncer yine gönülleri fethetti sosyal medya: "Umut oldunuz Allah razı olsun"
Mahmut Tuncer'in doktor oğlu Umut Tuncer yine gönülleri fethetti! Deprem bölgesi için çıkan konvoy dönüş yolunda. Babasının izinden giden kız kardeşi Gizem Tuncer'in aksine hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Umut oldunuz Allah razı olsun" dedirtti. İşte depremzede vatandaşları alıp Aydın'a geri dönen konvoydan video paylaşan Umut Tuncer'in o paylaşımı...
Mahmut Tuncer'in doktor oğlu depremzedelere umut oldu! Umut Tuncer yine gönülleri fethetti sosyal medyada, "Umut oldunuz Allah razı olsun" yorumları yağdı.
Hem sesiyle hem de esprili kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Mahmut Tuncer, Işıl Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İki kız iki erkek olmak üzere 4 çocuk sahibi olan Mahmut Tuncer'in oğlu sosyal medya gündeminde.
Geçtiğimiz günlerde anne ve babasıyla paylaşım yapan ve takdir toplayan Umut Tuncer bu kez de konvoydan paylaştığı, "Adıyaman'a umut olmak için yola çıktık. Depremzede vatandaşlarımızı aldık. İlk konvoy ile Aydın'ımıza geliyoruz" notlu video ile "Umut oldunuz Allah razı olsun" dedirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla dikkat çeken Mahmut Tuncer'in doktor oğlu Umut Tuncer gönülleri fethetti.