Mahmut Tuncer'in doktor oğlu depremzedelere umut oldu! Umut Tuncer yine gönülleri fethetti sosyal medya: "Umut oldunuz Allah razı olsun"

Geçtiğimiz günlerde anne ve babasıyla paylaşım yapan ve takdir toplayan Umut Tuncer bu kez de konvoydan paylaştığı, "Adıyaman'a umut olmak için yola çıktık. Depremzede vatandaşlarımızı aldık. İlk konvoy ile Aydın'ımıza geliyoruz" notlu video ile "Umut oldunuz Allah razı olsun" dedirtti.